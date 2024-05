Kadeti petoplasirani u Ankari

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore kao petopllasirana završila je nastup na Mediteranskom prvenstvu u Ankari.

Crogorski kadeti savladali su danas u meču za peto mjesto selekciju Kosova 16:15.

Tim trijumfom revanširali su se rivalu za poraz u grupi, na startu šampionata.

Greneracija igrača rođenih 2006. i 2007. godine, koju sa klupe predvode treneri Filip Popović i Draško Mrvaljević, šampionat je završila sa polovičnim učinkom – po četiri pobjede i poraza.

U grupnoj fazi ostvarili su pobjede protiv Francuske, Tunisa i Iraka i izgubili od Kosova, Hrvatske, Turske i Rumunije.

U duelu protiv Kosova, najbolji je bio Vuk Lalošević sa pet, dok je Aleksa Knežević postigao četiri gola.

U kosovskoj selekciji najbolji je bio Granit Kadiri sa četiri gola.

Za generaciju koju predvode treneri Filip Popović i Draško Mrvaljević, nastup na Mediteranskom prvenstvu je odlična provjera za Evropsko prvenstvo za igrače do 18 godina, koje će u avgustu biti održano u Podgorici.

