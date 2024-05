Primorac prvak Crne Gore, poslije 16 godina trofej stiže u Kotor

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca novi su prvaci Crne Gore, prvi put poslije 16 godina.

Kotorski tim savladao je danas u Herceg Novom, u trećem meču finala, ekipu Jadrana nakon boljeg izvođenja peteraca ukupim rezultatom 16:14 i sa 3:0 u seriji osvojio trofej.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 11:11.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Marko Mršić sa po četiri, dok su po tri gola postigli Nikola Marković i Đorđe Stanojević.

U ekipi Jadrana, koji je posljednjih devet godina bio šampion, najbolji je bio Dmitri Holod sa četiri gola.

Primorac je čekao titulu još od 2008. godine.

Bio je prvak i godinu ranije.

Šampionski trofej bivše SFRJ Jugoslavije osvojio je u sezoni 1985/86, dok je 2009. godine bio evropski prvak.

