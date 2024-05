U Rožajama svečano obilježen Dan bošnjačke zastave

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka zastava je simbol naroda koji je vjekovima osporavan, negiran, prisvajan i satiran, ali i orijentir naroda koji je, uprkos svemu, opstao, poručio je predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, Mirsad Rastoder.

On je to rekao na svečanosti u Rožajama gdje je, u prisustvu poslanika, odbornika i građana, upriličeno svečano podizanje zastave na jarbol povodom 11. maja – Dana nacionalne zastave.

Kako je saopšteno iz Bošnjačkog vijeća, svečanost je započeta stihovima Maka Dizdara i Abdulaha Sidrana, u interpretaciji profesorice jezika i književnosti Sajme Husić.

Rastoder je kazao da je bošnjačka zastava simbol naroda koji je vjekovima osporavan, negiran, prisvajan i satiran.

„Ali, bošjnačka zastava je i orijentir naroda koji je uprkos svemu opstao, urezao neizbrisive tragove kroz vrijeme i stvorio veličanstvenu kulturnu baštinu“, naglasio je Rastoder.

Prema njegovim riječima, nema evropskog naroda koji se sa takvom duhovnom tradicijom, kakvu imaju Bošnjaci, ne bi ponosio.

„Naša je zastava simbol našeg stvaralaštva, raskošnog jezika, ljubavi i čistote – našeg bića“, kazao je Rastoder.

Kako je naveo, sve to što su naslijedili i stvorili obavezuje ih da budu mudri i jedinstveni, „da odlučno težimo izuzetnosti na svakom polju, kako se nebi dešavalo da nam, opet, pojedince kupuju nagradama za neznanje, površnost i zaborav“.

„Ovdje su naši korijeni, naša prošlost i sadašnjost, ovdje je i nada za budućnost naše djece“, istakao je Rastoder.

On je rekao da ih njihova zastava podsjeća i obavezuje da, odgovorno radeći, štite i unapređuju ostvarivanje nacionalnih interesa.

„U punom razumijevanju, uvažavanju i harmoniji sa ostalim narodima i građanima koji participraju u izgradnji moderne, nezavisne i evropske Crne Gore“, poručio je Rastoder.

Predsjednik Skupštine opštine Rožaje Almir Avdić poručio je da svaki novi 11. maj za Bošnjake, predstavlja novu pobjedu i uspjeh jedinstva, zrelosti i sloge.

Kako je naveo, Bošnjaci su autohton, evropski narod, koji vijekovima živi na ovim prostorima i dijeli ga sa svim ostalim narodima koji tu žive.

„Iako se danas nalazimo u boljem položaju nego što smo bili prije četiri decenije, mi i dalje moramo puno raditi na poboljšanju stanja i statusa našeg naroda sve dok kroz društveni sistem ne obezbijedimo sigurnu budućnost, za nas, i za buduće generacije“, istakao je Avdić.

On je pozvao Bošnjakinje i Bošnjake da razvijaju i njeguju svijest o sebi.

„Ovaj bajrak oslikava ono što smo mi, još jedna kockica u mozaiku evropskih naroda. Njegova bjelina je satkana od čistoće našeg naroda, od svih historijskih izazova, gdje smo uvijek ponosno njegovali čistoću duše i prije svega jedan ljudski i moralni karakter našeg naroda“, kazao je Avdić.

On je istakao da njihova zastava nikad nije isprljana od nečasti i zla, iako su, kako je naveo, kroz istoriju mnogo puta bili na meti zuluma i nepravde.

„Naša zastava upravo oslikava bit našeg naroda, kako kroz prošlost, sadašnjost, a vjerujem da će tako biti sve dok nas ima“, poručio je Avdić.

