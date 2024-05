Duloviću srebrno odličje na Evropskom prvenstvu u Zadru

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatista, Nenad Dulović, sa srebrnim odličjem završio je nastup na seniorskom prvenstvu Evrope u Zadru.

On je danas u fialnom meču kategorije do 67 kilograma poražen od Mađara Martala Iveša Tadišija.

Borba je završena neriješeno 1:1, ali je presudio prvi osvojeni poen mađarskog borca.

Dulović, koji je i zvanični vicešampion svijeta,

u seniorskoj karijeri ima i ekipno srebro sa šampionata Evrope u Poreču 2021. godine.

Kao mlađi senior može se pohvaliti srebrom sa šampionata Evrope u Sofiji 2017. i bronzom u Alborgu dvije godine kasnije.

Na putu do finala u Zadru eliminisao je Mohameda Ozdemira iz Njemačke, Poljaka Miloša Sabijeckog, Grka Georgiosa Baliotisa i u polufinalu Borana Beraka iz Hrvatske.

Dulović je u Zadru osvojio 13. medalju za crnogorski karate na seniorskim šampionatima Evrope od referenduma.

Bez medalje, kao petoplasirani, raije danas završio je Nemanja Mikulić, koji je u meču za pobjedičko postolje u kategoriji do 75 kilograma, poražen od Enesa Buluta iz Turske 8:5.

Sjutra, posljednjeg takmičarskog dana 59. seniorskog šampionata Evrope u Zadru, predviđen je ekipni finalni program, a crogorski karate predstavljaće muški kata tim, koji će se protiv Azerbejdžana boriti za drugo uzastopno evropsko bronzano odličje (9.00).

