Vlada usvojila amandmane na Predlog rezolucije o Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Vlada je večeras, na elektronskoj sjednici, usvojila amandmane na Predlog rezolucije Ujedinjenih nacija o genocidu Srebrenici u kojima se navodi da je odgovornost za zločine isključivo individualna i da ne može targetirati narod ili države.

Kako prenosi Portal RTCG, Vlada je zadužila Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) da u ponedjeljak pošalje amandmane predlagačima rezolucije.

Ranije je najavljeno da će Crna Gora će predati dva amandmana na Rezoluciju o Srebrenici u cilju postizanja što boljih odnosa i smirivanja političke napetosti u regionu.

Prvi amandman glasi „…ponavljajući da je krivica za zločin genocida individualizovana, te se ne može pripisati bilo kojoj etničkoj, verskoj ili drugoj skupini ili zajednici u celini…”.

U drugom amandmanu se navodi „…potvrđujući nepovredivost opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini u svim njegovim odredbama….”.

