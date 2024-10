Poslanici ne mogu istovremeno biti čelnici opština i lokalnih skupština

Podgorica, (MINA) – Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) poništila je sve ranije odluke kojima je tumačeno da su funkcije predsjednika i potpredsjednika opštine i skupštine opštine spojive sa funkcijom poslanika.

Iz ASK-a su pozvali sve javne funkcionere koji obavljaju poslaničku funkciju i istovremeno funkciju predsjednika ili potpredsjednika opštine, kao i predsjednika ili potpredsjednika skupštine opštine, da podnesu ostavku na jednu od tih funkcija, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije.

“Odluke koje su stavljene van snage dostupne su na zvaničnoj internet stranici Agencije i biće dostavljene svim osobama na koja se odnose”, navodi se u saopštenju.

ASK će, kako su poručili, nastaviti sa sistematskim preispitivanjem svih pravnih tumačenja, kako bi osigurao zakonitost, dosljednu primjenu propisa i spriječio sukob interesa u javnoj upravi.

