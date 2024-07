Poslanici DPS-a ne dozvoljavaju da se održi Premijerski sat

Podgorica, (MINA) – Poslanici Demokratske partije socijalista (DPS) izašli su iz poslaničkih klupa i ne dozvoljavaju da se održi Premijerski sat na posebnoj sjednici Skupštine.

Poslanik DPS-a Andrija Nikolić kazao je da su iz četvrtog ili petog puta uspjeli da organizuju dolazak premijera Milojka Spajića u parlament.

Spajić je, kako je ocijenio, pokazao apsolutno ignorisanje i nepoštovanje stotine hiljada građana koji su učestvovali u izbornim procesima na posljednjim parlamentarnim izborima.

“Zbog ponižavanja svih ljudi u Crnoj Gori i zastrašujuće političke neodgovornosti i ugrožavanja evropskog puta, danas, što se nas tiče, nećete održati Premijerski sat“, rekao je Nikolić.

On je kazao da neće biti nikakvog rušenja, čupanja mikrofona ili lomljenja.

„Ali ovo je naš protest da se konačno podvuče crta neodgovornosti, obmana, laganja građana Crne Gore. To više nećete raditi ovjde, pa ćete doći drugi put kada vas parlameNt pozove, što je red i običaj, ali danas što se tiče Poslaničkig kluba DPS nećete odgovarati na pitanja poslanika“, naveo je Nikolić.

On je kazao da je tokom proteklih nekoliko mjeseci Premijerski sat odlagan četiri ili pet puta, a da se posljednji put to desilo na nezabilježen način u modernoj politčkoj istoriji Crne Gore.

„Premijer je iz Podgorice poslao poruku da u subotu neće butu u paralemntu, zbog navodnih obaveza u Briselu“, dodao je Nikolić.

Nakon toga su svi iz poslanici DPS izasli iz poslaničkih klupa i stali ispred predsjedavajućeg predsjednika Skupštine Andrije Mandića.

