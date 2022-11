Poslanici DPS-a da glasaju za sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA pozvao je poslanike Demokratske partije socijalista (DPS) da uvaže apel predsjednice Venecijanske komisije Kler Bazi Malori i glasaju za izbor novih sudija Ustavnog suda.

Time bi, kako su kazali iz GP URA, DPS istinski, a ne samo deklarativno, potvrdio svoju brigu za državu.

Iz URA-e su rekli da je prilika za to 28. novembar, kada je na redu glasanje po toj tački dnevnog reda u Skupštini.

“Umjesto radikalizacije i dizanja tenzija, koje su im toliko bliske, pozivamo poslanike iz redova DPS-a da imaju konstruktivan pristup i da zajedno odblokiramo važnu instituciju koja je polazište za sve buduće procese u državi”, kaže se u saopštenju.

Iz GP URA su naveli da je važno je kompletirati sastav Ustavnog suda.

“Za to imamo kvalitetne kandidate, a ukoliko se za sve ne može postići dogovor, onda barem kao odgovorni političari moramo izabrati jednog sudiju kako bismo odblokirali instituciju”, rekli su iz URA-e.

Prema njihovim riječima, svako ko ne bude glasao za izbor sudija Ustavnog suda je protiv evropske budućnosti Crne Gore i cilj mu je destabilizacija sistema i države.

