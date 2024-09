Poslanici danas ponovo o zakonima o unutrašnjim poslovima i energetici

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorske Skupštine ponovo će danas glasati o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima i energetici, koje je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje.

Skupština je te zakone usvojila na sjednici 17. avgusta, a Milatović ih je tri dana kasnije vratio na ponovno odlučivanje, obrazlažući da predložena rješenja predstavljaju nastavak politizacije institucija.

Milatović je rekao da je izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima uveden poseban postupak zapošljavanja policijskih službenika bez javnog oglašavanja i bez kadrovskog plana.

On je, govoreći o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o energetici, naveo da su predloženim amandmanskim djelovanjem uvedene suštinske promjene u načinu izbora članova i predsjednika Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisanje komunalne djelatnosti.

Kako je ukazao Milatović, Skupština preuzima direktnu ulogu u imenovanju članova Odbora, dok se ukida dosadašnja Komisija sastavljena od sedam članova koje su predlagali Vlada, Crnogorska akademija nauka, Univerzitet Crne Gore, Privredna komora i Skupština na predlog Administrativnog odbora.

On smatra da je nedopustivo da se kroz najavljeno tehničko prilagođavanje Zakona vrše suštinske promjene, tako što se mijenja način izbora članova Odbora Regulatorne agencije.

Skupština će danas kako je objavljeno na sajtu parlamenta, raspravljati i o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Francuske o saradnji u domenu odbrane sa Tehničkim aranžmanom između crnogorskog Ministarstva odbrane i ministra odbrane Francuske o nabavci dva patrolna broda.

Poslanici će ponovo glasati o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, koje je Milatović takođe vratio na ponovno odlučivanje.

Milatović je u obrazloženju naveo da se Zakonom o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, mijenja način izbora direktora obrazovnih ustanova, tako što se predviđa da njih bira i razrješava ministar, umjesto školski odbor, kako je to bilo definisano dosadašnjim zakonskim rješenjem.

On je ocijenio da se na taj način proces izbora direktora dodatno centralizuje, a njegova transparentnost smanjuje, što ga čini ranjivim i podložnim politizaciji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS