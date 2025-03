Porodice sa više od petoro djece dobiće dječiji dodatak

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta usvojili su danas izmjene Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, kojima je predviđeno da i porodice sa više od petoro djece dobijaju dječiji dodatak.

Izmjene Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti inicirali su poslanici Bošnjačke stranke (BS), a njihov predlog dobio je podršku 45 poslanika.

Poslanica BS-a Edina Dešić kazala je da se time ispravlja nepravda prema djeci i višečlanim porodicama, a koje su, kako je navele, danas rijetkost.

Ona je podsjetila da je važećim zakonskim rješenjem predviđeno da pravo na dodatak za djecu može ostvariti maksimum petoro djece u porodici, čime se pravi diskriminacija u odnosu na ostalu djecu u porodici.

“Moramo poslati poruku da su sva djeca ista i jednako važna”, rekla je Dešić.

Kako je navela, imajući u vidu da je u skladu sa Ustavom Crna Gora država socijalne pravde, briga o svakom pojedincu, a posebno djetetu, mora se sprovoditi bez izuzetka i selektivnosti.

Izmjenama Zakona se isključuje obaveza djece koja su korisnici lične invalidnine da budu na redovnom školovanju do 18 godine kako bi ostvarili pravo na dodatak za djecu.

Dešić je kazala da pojedina djeca, koja su korisnici lične invalidnine, iz zdravstvenih razloga nijesu u mogućnosti da redovno pohađaju školu.

