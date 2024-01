Porastao broj djece vakcinisane MMR vakcinom

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je prošle godine 14,5 hiljada djece primilo vakcinu protiv malih boginja, zauški i rubele, rekli su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ), navodeći da je taj broj veći za oko dvije hiljade u odnosu na 2022. godinu.

Iz IJZ su agenciji MINA rekli da je, od 1. januara do 28. decembra prošle godine, prvom dozom MMR-a vakcinisano 8.295 djece, dok je drugu dozu primilo njih 6.210.

Prema njihovim riječima, primijetan je veći broj djece koja su vakcinisana MMR-om u odnosu na 2022. godinu.

„Prošle godine je tu vakcinu primilo oko dvije hiljade djece više u odnosu na 2022. godinu“, rekli su iz IJZ.

Oni su ukazali da je tokom prošle godine dato 31.645 vakcina protiv velikog kašlja, 600 više u odnosu na godinu ranije.

Kako su naveli iz IJZ, prvom dozom vakcinisano je 6.922 djece, drugom 6.878, trećom dozom 6.451, dok je prvu revakcinu primilo 6.496 mališana.

Iz te zdravstvene ustanove su podsjetili da je od ove školske godine uvedena druga revakcina protiv velikog kašlja, koja se daje pri upisu u prvi razred, pa je do sada 4,7 hiljada djece primilo tu vakcinu.

Iz IJZ su kazali da je od septembra 2022. godine, kada je počela vakcinacija protiv humanog papiloma virusa, do 28. decembra prošle godine, 6.664 djevojčica i djevojaka primilo HPV vakcinu.

Oni su rekli da se tokom vikenda bilježen porast vakcinisane djece i da će se takvom praksom vjerovatno nastaviti i tokom ove godine.

Na pitanje šta može uticati na slabiji odziv na vakcinaciju, iz IJZ su rekli da su najčešće u pitanju dezinformacije na društvenim mrežama da MMR vakcina izaziva autizam.

„Brojne studije koje su sprovedene, jasno su dokazale da nema uzročno – posljedične veze između te vakcine i autizma“, naveli su iz IJZ.

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da kontinuirano sarađuju sa zdravstvenim radnicima i medijima kako bi promovisali vakcinaciju i podigli svijest o važnosti imunizacije.

„Ipak, uvijek postoji prostor za unapređenje i dodatne napore koji mogu biti preduzeti kako bi se dalje podržala vakcinacija“, kazali su iz IJZ.

Oni su rekli da se sprovodi dosta aktivnosti poput edukacija zdravstvenih radnika, roditelja, kao i novinara, radi pružanja tačnih informacija o efikasnosti vakcina, njihovoj bezbjednosti, rasporedu imunizacije i važnost vakcinacije u prevenciji bolesti.

