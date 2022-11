Popraviti institucionalne prakse kako bi se spriječili dječiji brakovi

Podgorica, (MINA) – Prinudni dječiji brakovi nijesu samo pitanje romske i egipćanske (RE) zajednice već cijelog društva, a institucije moraju da poprave svoje prakse, kako bi spriječile takve slučajeve, ocijenila je šefica Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oana Kristina Popa.

Popa je, na otvaranju trodnevnog panela za lokalne institucije Podgorice i predstavnike RE zajednice, organizovanog u okviru kampanje “Moj život”, kazala da su Romi najranjivija grupa u Evropi, kao i u Crnoj Gori.

Kako je saopštila, krize izazvane pandemijom i ratom u Ukrajini najteže su pogodile pripadnike te populacije.

“Ranjivost Roma uparena je sa duboko ukorijenjenom diskriminacijom te zajednice”, upozorila je Popa.

Ona je rekla da to pitanje treba adresirati kroz obrazovanje, informisanje i konstatno podizanje svijesti.

Prema njenim riječima, mora se povećati znanje, kako u romskoj zajednici tako i u cijelom društvu, u pogledu problema prinudnih brakova.

“Škole, socijalne službe, policija i sudstvo moraju da poprave svoje prakse, kako bi spriječili ovakve slučajeve. To nije pitanje samo RE zajednice već cijelog društva jer su dječiji brakovi ozbilno kršenje zakona i prava djeteta”, poručila je Popa.

Ona je, pozivajući se na istraživanje UNICEF-a iz 2018. godine, kazala da su svaka treća djevojčica iz romske polupacije, i jedan u šest dječaka te zajednice, između 15 do 19 godina, trenutno u braku ili nekoj vrsti zajednice.

Kako je dodala, EU je, iz tog razloga, podržala ovaj projekat i kampanju “Moj život”.

“Kampanja podiže svijest među članovima te zajednice, javnim službenicima ali i u cjelokupnoj javnosti jer Vlada mora da pokaže snažnu političku posvećenost kako bi se poboljšao socio-ekonomski položaj RE populacije”, smatra Popa.

Ona je rekla da će EU nastaviti da podržava Crnu Goru u tim naporima, u kontekstu procesa proširenja, ali i kroz IPA sisteme podrške.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za interkulturalizam Ljudmila Popović kazala je da o važnosti tema kojima se bavi kampanja govori činjenica da su dječiji brakovi i dalje prisutni.

“Danas oko 15 odsto građanki RE zajednice smatra da je nasilje u prodici normalna pojava. Ovo je naša početna tačka. Svakodnevno prisustvujemo dječijem prosječenju na ulicama i i dalje nemamo značajnih rezultata u iskorjenjivanju te negatvne pojave”, kazala je Popović.

Ona je rekla da je glavni cilj kampanje “Moj život” unapređenje inkluzije RE populacije kroz podizanje svijesti o specifičnim problemima te zajednice, kao i smanjenje barijere između pripadnika te zajednice, institucija i šire javnosti.

Kako je saopštila, ti problemi se mogu riješiti samo zajedničkim djlevanjem institucija na državnom i na lokalnom nivou, koje moraju uložiti dodatne napore kako bi prvenstveno zaštitile djecu.

Prema riječima Popović, potrebno je da se ide od monitorniga do motivisanja, i od intervencije do stvaranja sistema podrške i brige.

“Ako nemate konteksutalne društvene uslove za ostvarivaje potencijala individua, onda to vodi nečemu što je kontrola, monitoring a ne motivisanju zajednice koja cvjeta i dopinosi opštem razvoju našeg društva”, saopštila je Popović.

Ona je navela da te zajednice treba da budu partneri u političkoj moći, ne samo učenici.

“To je situacija koja je pred crnogorskim društvom ali i cijelim svijetom. Iz tog razloga je važno vraćanje digniteta ovim zajednicama. Mislim da je važno prepoznati duh i ingenioznost zajednice, da bi mogla da pruži pravi doprinos našem društvu”, rekla je Popović.

Ona je navela da je potrebno uzajamno kulturno opismenjavanje, prepoznavanje interkulturalizma, stvaranje socio-ekonomskih uslova za ispunjavanje potreba zajednica i opšteg društva, kao i pospješivanje potenicjala tih zajednica.

“Država je jaka koliko je jak svaki građanin, a posebno građanin na marginama. Trebaju nam principi reciprociteta, suživota, solidarnosti, empatije zarad opšteg društvenog napretka”, poručila je Popović.

Vođa projekta kampanje “Moj život” Predrag Vujović rekao je da je cilj trodnevnog panela da sve institucije žele da se problemi RE zajednice konačno riješe.

“Crna Gora gaji multikulturalnost. Smisao kampanje je da svi zajedno učestvujemo u stvaranju boljih uslova i definisanju boljih mogućnosti za rješavanje tih problema, ali isto tako bolju integraciju RE zajednice u crnogorsko društvo”, saopštio je Vujović.

“Moj život” je kampanja Ministarstva ljudskih i manjinskih prava i Delegacije EU u Crnoj Gori o ranim, prinudnim i ugovorenim brakovima, nasilju u porodicama i prosjačenju na ulicama RE zajednice u Crnoj Gori.

Cilj projekta, koji se realizuje u 11 opština u Crnoj Gori, je da utiče na svijest RE populacije, prije svega mladih ali i njihovih roditelja vezano za te probleme.

Kako je pojašnjeno, drugi ciljevi su usmjereni na predstavnike lokalnih insitiucija, opštinske rukovodioce, centre za socijalni rad, škole, domove zdravlja, biroa rada o pronalaženju efikasnog puta za rješavaje problema RE populacije na lokalu.

