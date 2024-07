Popović: Delegacija Skupštine u četvrtak ide u Srebrenicu

Podgorica, (MINA) – Delegacija Skupštine Crne Gore u četvrtak će otići u Srebrenicu, gdje će prisustvovati obilježavanju godišnjice genocida nad Bošnjacima, kazala je potpredsjednica parlamenta Zdenka Popović.

Klub poslanika Bošnjačke stranke (BS) uputio je ranije danas dopis predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću u kojem su pitali na koji način će crnogorski parlament obilježiti 11. jul – Dan sjećanja na genocid u Srebrenici.

Popović je, na sjednici parlamenta, rekla da će delegacija Skupštine, koju će ona predvoditi, 11. jula otići u Srebrenici.

Ona je pozvala sve poslaničke klubove, koji to žele, da predlože po jednog člana delegacije.

Popović je istakla da će na Kolegijumu dogovoriti sastav delegacije.

„Odaćemo počast svim žrtvama genocida u Srebrenici na taj način“, rekla je Popović.

Šef Kluba poslanika BS-a Amer Smailović rekao je da vjeruje da će predstavnici svih poslaničkih klubova biti u četvrtak u Srebrenici.

„Očekujem, vjerujem da će se to desiti u Crnoj Gori ove godine, da ćemo i u Skupštini Crne Gore imati jedan vid obilježavanja 11. jula“, kazao je Smailović.

Kako je naveo, iz Skupštine treba poslati poruku da se poštuju žrtve i rezolucije.

„Očekujemo da se iz Skupštine pošalje ta poruka, ali pozdravljamo i vašu inicijativu“, rekao je Smailović.

