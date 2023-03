Popa: Deblokada nedovoljna, izabrati četvrtog sudiju

Podgorica, (MINA) – Dedblokada Ustavnog suda nije dovoljna i dijalogom treba izabrati i četvrtog sudiju, kazala je šefica Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oana Kristina Popa.

Ona je u emisiji Fokus na TVCG rekla da je za Crnu Goru važno da ima funkcionalan Ustavni sud, a ovo je ogroman korak naprijed.

“Ali to nije dovoljno. Sada postojanjem funkcionalnog Ustavnog suda mogu se otključati mnogobrojni procesi, a to je važno”, rekla je Popa.

Ona je naglasila da Crna Gora mora da napreduje na reformskom putu ka EU, ali da su za to neophodne funkcionalne institucije.

“Nadamo se da će mnoga od neriješenih pitanja iz prethodnih sedmica i mjeseci biti riješena, i da će se biti moguće riješiti dalju reformu pravosuđa, dalju ekonomsku reformu, i sve one zahtjeve koji su jasno navedeni u godišnjem Izvještaju za Crnu Goru za 2022. godinu”, kazala je Popa.

Prema njenim riječima, EU ohrabruje izbor četvrtog sudije Ustavnog suda.

“Treba sjesti i postići dijalog. Politički dijalog je moguć, i treba ga nastaviti za izbor četvrtog sudije. To je važno, ali mi ne upravljamo ovim procesom, jer je to u rukama političkih partija i Skupštine”, rekla je Popa.

Po njenom mišljenju, Crna Gora je pokazala da je sposobna za dijalog, prenosi Portal RTCG.

Popa smatra da je od velike važnosti krenuti sa reformom pravosuđa, da ukoliko Crna Gora želi da napreduje ka EU pravosudne i ekonomske reforme moraju ići “ruku pod ruku”.

“Poglavlje 23 koje podrazumijeva reformu pravosuđa ide ruku za ruku sa poglavljem 24, ali poglavlje 23 uveliko zaostaje”, kazala je Popa.

Kako je navela, imenovanjem Sudskog savjeta, Vrhovnog državnog tužioca, uz Ustavni sud, su u osnovi suština poglavlja 23.

“A kada su ti procesi na mjestu onda može da se krene sa reformom pravosuđa, odozgo ka dolje, jer to je proces koji treba da pokrije cijelo društvo”, kazala je Popa.

Ona je rekla da EU očekuje da Crna Gora pojača ove reforme, da bi se ispunili uslovi za ispunjenje ostalih poglavlja.

“Tražimo i pravosudne i ekonomske reforme istovremeno kako bismo omogućili Crnoj Gori da počne da zatvara poglavlja i pokaže napredak, te nastavi da ide naprijed na evropskom putu”, zaključila je Popa.

