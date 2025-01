Ponovo zatražene ostavke Šaranovića i Bečića

Podgorica, (MINA) – Više hiljada građana okupilo se večeras na protestu ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Podgorici, sa kojeg su ponovo zatražene ostavke ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Alekse Bečića.

To je drugi protest koji je, povodom tragedije na Cetinju, organizovala neformalna grupa studenata “Kamo Śutra?”.

Nakon skupa ispred Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), okupljeni su prošetali do zgrade Vlade Crne Gore.

Okupljeni su na kraju protesta trinaestominutnom šutnjom odali počast žrtvama masakra na Cetinju.

Na transparentima na protestu pisalo je “Ostavka je minimum odgovornosti”, “Resor, ne rezort”, Tuga, revolt, bijes, nema nazad”, “Crna i napaćena gora”.

Okupljeni su skandirali “ubice” i “ostavke”.

Nakon skupa ispred Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), okupljeni su prošetali do zgrade Vlade Crne Gore.

Okupljeni su na kraju protesta trinaestominutnom šutnjom odali počast žrtvama masakra na Cetinju.

Na transparentima na protestu pisalo je “Ostavka je minimum odgovornosti”, “Resor, ne rezort”, Tuga, revolt, bijes, nema nazad”, “Crna i napaćena gora”.

Okupljeni su skandirali “ubice” i “ostavke”.

Na večerašnjem protestu ponovljeni su zahtjevi sa prethodnog, a prvi je ostavka Bečića i Šaranovića.

Kako je rekla predstavnica grupe “Kamo Śutra?”, drugi zahtjev je ažurnije i proaktivno djelovanje nadležnih institucija po pitanju predmeta posjedovanja oružja, treći reforma sistema funkcionisanja policijskih struktura, a četvrti povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u svim osnovnim i srednjim školama.

Ona je navela da je novi zahtjev poboljšanje institucionalnog pristupa brizi o mentalnom zdravlju.

“Zahtijevamo formiranje specijalne komisije koja će se sastojati od renomiranih psihologa i psihijatara, čiji će zadatak bti sastavljanje psihološkog priručnika za krizne situacije”, rekla je predstavnica studentske grupe.

Ona je navela da zahtijevaju hitno razmatranje otvaranja novih radnih mjesta za psihologe, kao i otvaranja psihološko-savjetodavnog centra na sjeveru.

„Zahtijevamo da javni servis kroz nedjeljne emisije posvećene isključivo brizi o mentalnom zdravlju, vrši promociju iste i time doprinese destigmatizaciji psiholoških pregleda. Potrebno je i redovno reklamiranje SOS kontakata nadležnih institucija kod kojih se može potražiti pshihološka pomoć“, istakla je predstavnica grupe “Kamo Śutra?”.

Ona je navela da se grupa “Kamo Śutra?” pridružuje i zahtjevima Akcije za ljudska prava i Centra za ženska prava.

Prema njenim riječima, u očima studenata iz grupe „Kamo Śutra?” svaka se politička partija mjeri istim kalupima.

“Kako bismo zaliječili traume i postigli istinske reforme, moramo pozivati na odgovornost sve koji političkim djelovanjem kroje našu budućnost”, poručila je predstavnica grupe “Kamo Śutra?”.

Ona je istakla da sada stoji mnogo pojedinaca koji „upiru prstom“ na probleme i zato ne smiju dozvoliti da ih zastraše i obmanjuju političari iz bilo koje partije.

„Tražimo od svih političara i institucija maksimalno poštovanje Ustavom garantovanog koncepta građanskog uređenja Crne Gore, sa civilizacijskim poštovanjem ljudskih prava, bez nacionalnih i vjerskih podjela“, rekla je predstavnica grupe “Kamo Śutra?”.

Ona je navela da političari, koji su odabrani da u ime građana stvaraju građansku Crnu Goru bez mržnje, nacionalizma, kriminala, korupcije i nasilja, nijesu uspjeli.

„Već su dokazali po ko zna koji put da im je fotelja uvijek na prvom mjestu i da im 100 naših života nikada neće biti važniji od nje. Zato smo prinuđeni da preuzmemo borbu za građansku, slobodnu i bezbjednu Crnu Goru“, poručila je ona.

Druga predstavnica grupe „Kamo Śutra?“ zahvalila je svima koji su ih podržali i time, kako je navela, stali u njihovu zaštitu zbog opasnosti, prijetnji i optužbi kojima su izloženi.

Ona je rekla da je država, zbog zločina na Cetinju, jednom pokazala da nije uradila ništa kako bi zaštitila svoje građane i spriječila stradanje nedužnih.

„Niko nije preuzeo odgovornost za taj zločin, zato mi postavljamo pitanje ko je odgovoran i zašto danima ćute“, rekla je ta predstavnica grupe „Kamo Śutra?“.

Kako je navela, razlog za to što je drugi put, u roku od tri godine, Prijestonica zavijena u crno, je višedecenijska politička stvarnost u kojoj “crnogorski političari svih partija svakodnevno građane zamajavaju pitanjima nacionalnosti i religijskog opredjeljenja“.

„Dok im je dominantna tema polazirazacija društva, rukovođenje bezbjednosnog sektora ostaje kao raskusuravanje među političarima“, istaknuto je na protestu.

Predstavnica grupe „Kamo Śutra?“ poručila je da je zločin na Cetinju posljedica urušenog sistema, nepromišljenog i neodgovornog djelovanja vlasti, koja nakon zločina 2022. godine u Medovini nije ponudila dugotrajno rješenje problema mentalnog zdravlja crnogorskog društva, “nije slušala građane”.

„Zato mi kao neformalna grupa studenata, zajedno sa građanima, tražimo odgovornost, pravdu i ispunjenje zahtjeva, koje smo jasno postavili i poslali premijeru i Vladi“, zaključila je ona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS