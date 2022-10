Ponovo nedostaje lijek Fesgo za onkološke pacijente

Podgorica, (MINA) – Institut za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore dobio je većinu ljekova koji su nedostajali, saopštila je direktorica Instituta Sanja Lakić, dodajući da trenutno fali lijek Fesgo.

Lekić je u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore objasnila da je nedostajući lijek Fesgo kombinacija dva lijeka u jednom za određeni podtip karcinoma dojke.

“Taj lijek je u prethodnom periodu duže nedostajao. Imali smo skoro mjesec neostatak ovog lijeka i tada, kada je stigao, za dan i po je potrošen, jer ga je čekalo preko 20 pacijentkinja, a onda su sustigle i one kojima je bilo po redu”, navela je Lekić.

Ona je kazala da su u petak dobili i citostatike, ali da su stigle male količine određenog lijeka gemsa, koji je već jutros potrošen.

Lekić je, kako prenosi Portal RTCG, objasnila da povremeno odlaganje terapije ne može značajnije uticati na ishod liječenja pacijenata, ali ako se ta situacija ponavlja, može biti loše za njih.

“Lijek koji je nedostajao mjesec dana je biološki lijek koji se koristi s kombinaciji sa drugim ljekovima, ali svakako nedostaci nijesu dobri”, kazala je Lekić.

Kako je dodala, osim što može uticati na pacijente, nedadekvatna primjena ljekova može dovesti do odlaganja planiranih procedura kod pacijenata kakva su snimanja i evaluacija terapije.

Lekić je istakla da zbog problema sa ljekovima i u Institutu imaju organizacione probleme, i da bi registar onkoloških pacijenata u Crnoj Gori pomogao da se bolje planira potrošnja ljekova.

