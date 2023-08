Poništiti konkurs za raspodjelu sredstava Fonda za manjine

Podgorica, (MINA) – Konkurs za raspodjelu sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore treba poništiti, zaključeno je na sastanku premijera Dritana Abazovića i ministra ljudskih i manjinskih prava Fatmira Đeke sa predstavnicima nacionalnih savjeta.

Sastanku su, kako je saopšteno iz Vlade, prisustvovali predsjednici Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori Faik Nika, Savjeta Muslimana Sabrija Vulić, Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović i Hrvatskog savjeta Zvonimir Deković.

Iz Vlade su kazali da je sastanak održan na inicijativu predsjednika četiri nacionalna savjeta povodom raspodjele sredstava Fonda, za finansiranje projekata za podršku aktivnostima za ovu godinu.

“Predstavnici nacionalnih savjeta izrazili su nezadovoljstvo raspodjelom sredstava za ovu godinu, navodeći da su na posljednjom konkursu dobili oko 20 odsto ukupnih sredstava, i da se radi o kulminaciji nepravde koja traje duži niz godina”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, predstavnici nacionalnih savjeta su se saglasili da imaju dobru saradnju sa Ministarstvom ljudskih i manjskih prava i da po ovom pitanju imaju njihovu podršku.

“Zajednički su konstatovali da je potrebno poništenje konkursa za raspodjelu sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore, za finansiranje projekata za podršku aktivnostima za 2023. godinu”, kaže se u saopštenju.

Predstavnici nacionalnih savjeta su kazali da je potrebno učešće njihovih predstavnika u Upravnom odboru Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina (CEKUM), Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, resornom ministarstvu, kao i komisiji za vrednovanje projekata Fonda.

Abazović smatra da je najbolja i najefektivija poruka činjenica da četiri savjeta zajednički djeluju.

On je ocijenio da treba izmijeniti Zakon o manjinskim pravima i slobodama kojim bi se definisao bolji model raspodjele sredstava.

Abazović je naglasio da podržava njihove napore da se pravedno raspodijele sredstva Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

