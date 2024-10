Ponavlja se glasanje na jednom biračkom mjestu u Kotoru

Podgorica, (MINA) – Glasanje na biračkom mjestu 17 u kotorskom naselju Prčanj biće ponovljeno, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz kotorskog odbora DPS-a su rekli da su njihovi prigovori vezani za neregularnost izbora na tom biračkom mjestu uvaženi i da će tamo, odlukom Opštinske izborne komisije (OIK) Kotor, biti ponovljeni izbori.

Iz te partije su kazali da je današnja odluka OIK-a samo potvrda njihovih tvrdnji da su izbori u nedjelju protekli u znaku ozbiljnih neregularnosti kojima su, kako su naveli, vladajuće strukture bezuspješno, na silu i grubo kršeći procedure, pokušale da ostvare najbolji rezultat.

„Nije im ni to pomoglo. Već u nedjelju smo svi vidjeli da su u slobodnom padu, iako su pokušali da prevare građane tvrdeći da su najjača lista“, kaže se u saopštenju.

Iz kotorskog odbora DPS-a su rekli da Demokrate, ni skriveni iza koalicije sa Pokretom Evropa sad, nijesu uspjele da izbjegnu kataklizmu.

„A sada, nakon usvojenih prigovora DPS-a, slijedi njihov novi pad“, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su poručili da će se pobrinuti da prilikom ponavljanja izbora, za razliku od nedjelje, sve protekne u skladu sa zakonom.

„Da odlazeća vlast ne dobije nimalo prostora za nove mahinacije i da im pokažemo da idu u duboku političku penziju“, naveli su iz DPS-a.

Oni su pozvali sve građane da se na ponovljenim izborima suprotstave onima koji, kako su rekli iz DPS-a, u nedjelju nijesu birali sredstva kako bi došli do glasova.

Iz DPS-a su pozvali građane da ih masovno podrže i da “do kraja osujete bezuspješni izborni inženjering“.

„U nedjelju smo dokazali da smo najjači politički faktor u Kotoru, a nakon ponovljenih izbora bićemo još jači“, navodi se u saopštenju kotorskog odbora DPS-a.

