Poljska podržava politiku otvorenih vrata EU

Podgorica, (MINA) – Poljska je uvijek podržavala politiku otvorenih vrata Evropske unije (EU), jer je svjesna koliko članstvo donosi benefita, kazao je poljski predsjednik Andžej Duda na sastanku sa premijerom Milojkom Spajićem.

Duda je istakao da su Poljaci ulaskom u EU ispunili san i dodao da potpuno razumije težnju ogromne većine crnogorskih građana da se u najskorijem roku okonča pregovarački proces.

„Poljaci su osjetili sve benefite članstva, prvenstveno slobodu kretanja i jedinstveno tržište. Takođe smo vrlo efikasno koristili EU fondove i tako razvili infrastrukturu, u prvom planu saobraćajnu i Internet“, poručio je Duda.

On je uputio poziv da Crna Gora postane partner učesnik inicijative „Tri mora“ i da Spajić učestvuje na samitu koji se održava ove godine u Pojskoj.

Spajić je kazao da vidi tu inicijativu kao šansu za bolje povezivanje, te da je Crna Gra izuzetno zainteresovana da se pridruži.

On je zahvalio na pozivu, ali i na velikoj podršci, koju Poljska kontinuirano pruža evropskom putu Crne Gore.

“Prošle godina je bila najuspješnija za Crnu Goru, jer smo dobili IBAR i zatvorili tri poglavlja. Nastavljamo sa napretkom i reformama, posebno u poglavljima 23 i 24 jer znamo da tu je potrebno najviše rada“, naglasio je Spajić.

Iz Vlade su kazali da je u razgovoru Spajića i Dude apostrofirano da bi ulazak Crne Gore u EU bio primjer i za ostale zemlje regiona, da se sprovođenje izazovnih reformi isplati, jer rezultira članstvom u velikoj evropskoj porodici.

(kraj) nim

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS