Živković: Aktuelna većina nema kapacitet da vodi zemlju prema EU

Podgorica, (MINA) – Trenutna parlamentarna većina do sada nije pokazala kapacitet da vodi Crnu Goru prema Evropskoj uniji i unaprijeđenju demokratskih standarda, ocijenio je predsjdnik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

Iz DPS-a saopšteno je da je Živković u razgovoru sa šeficom delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Oanom Kristinom Popom, ukazao na evidentnu stagnaciju u procesu integracija u periodu od avgusta 2020.godine.

To je, prema njegovim riječima, znak upozorenja za sve aktere koji žele stabilnu i prosperitetnu Crnu Goru da u narednom periodu posvete dodatnu pažnju ispunjavanju i implementaciji obaveza iz EU agende.

Živković je istakao da trenutna parlamentarna većina do sada nije pokazala kapacitet da vodi Crnu Goru prema EU i unaprijeđenju demokratskih standarda.

“Imajući u vidu odnos aktera vlasti prema savremenim tekovinama Crne Gore i suštinskim evropskim principima i vrijednostima”, rekao je Živković.

On je, kako je saopšteno, ukazao na proces neposrednih unutarpartijskih izbora koji su organizovani u DPS-u.

Živković je naglasio da DPS ostaje privržen evropskom putu Crne Gore, kao ključnom strateškom cilju države, ali i interesima građanskog i modernog crnogorskog društva.

U tom pravcu će DPS, kako je rekao, imati konstruktivnu ulogu u političkom životu, kao i do sada.

Popa je ocijenila da je snažna pro-EU orjentacija najveće opozicione partije u Crnoj Gori značajna vrijednost na putu Crne Gore ka EU.

Ona je, kako se navodi, ohrabrila sve političke aktere da konstruktivno sarađuju, iznad partijskih interesa, na brzom sprovođenju ključnih reformi iz evropske agende i ubrzanju procesa pristupanja Crne Gore EU.

