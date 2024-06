Zgrada Vlade osvijetljena bojama EU

Podgorica, (MINA) – Zgrada Vlade Crne Gore osvijetljena je večeras bojama Evropske unije (EU), povodom dobijanja pozitivnog Izvještaja o ispunjenju privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR).

Crna Gora je danas, na Međuvladinoj konferenciji sa EU u Briselu, dobila pozitivan IBAR.

Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji je, nakon Međuvladine konferencije, poručio da Crna Gora sada ulazi u završnu fazu pregovora sa EU.

Premijer Milojko Spajić je rekao da je danas važan dan za Crnu Goru i istakao da nakon dobijanja IBAR-a slijedi zatvaranje poglavlja.

