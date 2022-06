Zelenski pozvao Abazovića da posjeti Kijev

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović razgovarao je danas telefonom sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim koji ga je, kako je saopšteno iz Vlade, pozvao da posjeti Kijev.

Abazović je istakao da je Crna Gora osudila agresiju Rusije na Ukrajinu i da od početka pruža otvorenu podršku nezavisnosti, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine.

Kako je rekao, danas se evropske vrijednosti slobode i prava na sopstveni izbor brane izvan granica Evropske unije i da Crna Gora stoprocentno podržava odnos Evropske unije (EU) prema ruskoj invaziji na Ukrajinu.

„Nadamo se da će Ukrajina dobiti status kandidata za ulazak u EU, a Crna Gora kao lider u pregovaračkom procesu spremna je da pruži neophodnu ekspertsku i političku pomoć“, rekao je Abazović.

Kako je saopšteno, Abazović je upoznao Zelenskog sa brojem ukrajinskih izbjeglica koji je Crna Gora primila, navodeći da se radi o skoro dva odsto populacije.

Abazović je istakao da je spreman da posjeti Kijev i na taj način podrži ukrajinski narod, uz konstataciju da će liderima sa Zapadnog Balkana predložiti da zajednički posjete glavni grad Ukrajine i pruže podršku.

Zelenski se zahvalio Abazoviću na dosadašnjoj podršci Crne Gore Ukrajini, njenom principijelnom stavu prema EU i odnosu u Ujedinjenim nacijama.

„Upoznajući Abazovića sa trenutnom situacijom u Ukrajini i izrazio spremnost za produbljenje saradnje i intenziviranje ličnih odnosa sa premijerom. U tom smislu, Zelenski uputio je poziv Abazoviću da u što skorijem periodu posjeti glavni grad Kijev“, navodi se u saopštenju.

