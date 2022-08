Zapadnom Balkanu potreban predlog krivičnog zakona kao u EU

Podgorica, (MINA) – Zapadnom Balkanu potreban je predlog krivičnog zakona kakav postoji u Evropskoj uniji (EU), kako bi se lakše zajednički izborili sa jačanjem organizovanog kriminala, smatra ministar vanjskih poslova Crne Gore Ranko Krivokapić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Krivokapić je učestvovao onlajn /online/ na 11. sesiji Korčulanske škole.

Iz MVP su naveli da ta škola predstavlja Think Tank platformu na kojoj čelnici, u jugoistočnoj Evropi i šire, raspravljaju o političkim, ekonomskim, socijalnim i kulturnim aspektima rodne ravnopravnosti u kontekstu socijaldemokratije i progresivne politike.

Krivokapić je, na sesiji “Evropska integracija, kriza u Ukrajini i regionalni trendovi – politička i geostrateška rasprava”, istakao da je u jeku rata u Ukrajini, Zapadni Balkan, kao “meki stomak” Evrope, još izloženiji uticajima neprijateljskih zemalja.

„On je naglasio važnost što brže integracije Zapadnog Balkana, ali uz potpunu svijest da u toj oblasti i EU mora imati hrabrost da napravi iskorak“, kaže se u saopštenju.

On je istakao da u ovakvim vremenima ne može biti velike politike bez velikog rizika.

Kako je ocijenio, takvim pristupom i uz dobru procjenu, EU može da doprinese stabilizaciji Zapadnog Balkana.

„Krivokapić je naglasio da je Zapadnom Balkanu potreban prijedlog krivičnog zakona kakav postoji u EU, kako bi se lakše zajednički izborili sa jačanjem organizovanog kriminala koji predstavlja ključnu slabost, preko koje se odvija dalja destabilizacija regiona“, rekli su iz MVP-a.

