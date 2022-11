Zapadni Balkan i dalje jedna od ruskih zona interesa

Podgorica, (MINA) – Zapadni Balkan i dalje je jedna je od ruskih zona interesa, rekao je predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović dodajući da se zajedničkom akcijom sa međunarodnim partnerima može pokazati odlučnost u suprotstavljanju retrogradnim i opasnim idejama.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Đukanović je danas govorio na kongresu Socijalističke internacionale (SI), koji se održava u Madridu.

Na kongresu SI aktuelni premijer Španije Pedro Sančez izabran je za lidera stranke, a Benedikta Lasi za generalnu sekretarku.

Đukanović je rekao da je SI još od svog utemeljenja na Frankfurtskom Kongresu 1951. godine bila i ostala nezaobilazan akter na globalnoj sceni posebno u afirmaciji i odbrani socijalne pravde, demokratije i mira u svijetu.

On je čestitao novoizabranom rukovodstvu, za koji je uvjeren da će izuzetnim političkim iskustvom, izvrsnim kontaktima, posvećenim angažmanom i progresivnom vizijom unijeti novu energiju i entuzijazam u jačanju ljevičarskog pokreta u Evropi i svijetu.

Đukanović je naveo da “živimo u vrijeme kad su međunarodni odnosi i bezbjednosne politike u najvećoj korelaciji u novijoj istoriji”.

“I kad multilateralizam predstavlja najbolji mehanizam za očuvanje mira, jačanje demokratije, odbranu od klimatskih prijetnji, energetske krize, ali i zdravstvenih, egzistencijalnih i finansijskih nesigurnosti, koje zabrinjavaju čitav svijet”, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, takav je angažman danas i obaveza, ako se uzme u obzir i alarmantno stanje kada je u pitanju kampanja propagande i lažnih informacija, kojom se želi obesmisliti stvarnost, a auditorijum kontinuirano dovodi u zabludu.

“Činjenica je da svjedočimo početnoj fazi uspostavljanja novog svjetskog poretka, u kojem su neki stari igrači ponovo aktivni i nasilni, što nas glasno opominje da više ne smijemo tolerisati porast ksenofobije, nacionalizama i desničarskih ideja”, smatra Đukanović.

On je rekao da se Crna Gora nalazi u fokusu onih koji i dalje ne mogu da se pomire s crnogorskom nezavisnošću, članstvom u NATO-u, vodećom ulogom u pristupanju Evropskoj uniji (EU) i koji žele da opstruiraju prozapadni kurs države.

“To posebno zabrinjava kada znamo da je Balkan i dalje poprište sukobljenih geopolitičkih interesa čija je posljedica usporavanje integrisanja naših društava u svoje prirodno evropsko okruženje, podrivanje povjerenja i kašnjenje u usvajanju evropskih vrijednosti”, ocijenio je Đukanović.

On je rekao da je u novijoj prošlosti Crna Gora bila, a i danas je suočena s mnogo izazova, prije svega uticaja trećih strana od kojih se uspijevala zaštititi, između ostalog uz podršku NATO partnera.

“U tome prednjači Moskva, koja danas preko desničarskih partija u našoj državi želi do kraja destabilizovati političke i društvene prilike”, rekao je Đukanović.

On je kazao da te desničarkse partije danas svjesno izvršavaju zamisli proruske desnice opstruirajući proces približavanja EU, što je izazvalo oštru reakciju i osudu zapadnih partnera.

Đukanović je rekao da je konflikt u Ukrajini jasno pokazao na što je Rusija spremna.

Prema njegovim riječima, uzimajući u obzir da je jedna od ruskih zona interesa i dalje područje Zapadnog Balkana, neophodna je kontinuirana pažnja međunarodnih partnera koji danas ozbiljnije doživljavaju i situaciju u Crnoj Gori i na Zapadnom Balkanu.

“Jedino zajedničkom akcijom možemo pokazati odlučnost u suprotstavljanju retrogradnim i opasnim idejama koje predstavljaju prijetnje multietničkoj demokratiji na Balkanu, a koje istovremeno prijete evropskoj stabilnosti i prosperitetu”, smatra Đukanović.

