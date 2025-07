Zahtjeve predati do septembra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici drvoprerađivačke i šumarske industrije do septembra mogu predati zahtjeve za otpremnine do 12 hiljada EUR, predviđeno je Zakonom o naknadama bivšim radnicima giganata u tom sektoru koji su otišli pod stečaj.

Nakon prikupljene dokumentacije, zahtjevi se predaju Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, prenosi portal RTCG.

Do decembra biće poznato ko ispunjava uslove. Novac za isplatu biće izdvojen iz budžeta za narednu godinu.

Usvajanje Zakona o naknadama obradovalo je bivše radnike drvoprerađivačke i šumarske industrije jer će dobiti do 12 hiljada EUR. Zbog toga gužve u arhivu opštine Berane.

Nekadašnji radnik celuloze, Nikola Ščekić, došao je po rješenju o prestanku radnog odnosa zbog uvođenja stečaja, jednog od tri potrebna dokumenta kako bi predao zahtjev.

I nasljednici preminulih radnika prvi put biće obeštećeni.

Otac Admira Škrijelja radio je u Gornjem Ibru u Rožajama.

“Mislim da je već pravda malo izašla na vidjelo i da ti radnici koji su bili tada i ostali bez posla, mislim da su sad na neki način obeštećeni, koliko toliko ispravljena je nepravda”, kazao je Škrijelja.

Celuloza, Vektra Jakić i njena korporacija, te Gornji Ibar samo su neka od preduzeća obuhvaćena zakonom. Koliko ih je tačno nije poznato kao ni broj radnika.

Predlagač akta poslanik Demokratske Crne Gore, Nikola Rovčanin, kazao je da će to biti veliki broj radnika.

“Dakle, samo Pljevlja i Rožaje će premašiti tu hiljadu. To je neminovno. Što se tiče ostalih preduzeća, nema neke kategorije”, rekao je Rovčanin.

Na pitanje zašto aktom nijesu obuhvaćeni stečajci drugih industrija, te da li je pravda selektivna, Rovčanin je odgovorio da bi najpravičnije rješenje bilo da se jednim zakonom sve obuhvatilo, a onda bi tu bilo sigurno 30, 40, 50 hiljada vjerovatno radnika i to budžet ne bi mogao da izdrži u tom nekom dijelu.

„Uglavnom, to čak je krenulo 2021. godine sa metalima”, dodao je Rovčanin.

Bivši radnici drvoprerađivačke i šumarske industrije zahtjeve predaju do kraja septembra Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Uz rješenje o prestanku radnog odnosa zbog uvođenja stečaja, dostavljaju i dokaz da su se potom prijavili na Biro rada, kao i ovjerenu izjavu da nakon isplate neće sudski tražiti novu naknadu.

Finansijsku injekciju do 12 hiljada EUR, odnosno nešto više od deset, ukoliko su primili otpremninu od 1,9 hiljada, primiće naredne godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS