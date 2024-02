Za Crnu Goru značajan dobar rezultat Zelenih na izborima za EP

Podgorica, (MINA) – Za Crnu Goru je posebno značajno da na izborima za Evropski parlament Zeleni postignu što bolji rezultat, jer se oni snažno zalažu za proširenje i to je šansa da država lakše postane članica Evropske unije (EU), smatraju u Građanskom pokretu URA.

Delagacija URA-e, koju je predvodio predsjednik te partije Dritan Abazović, učestvovala je na kongresu Zelenih Evrope koji je za vikend održan u francuskom gradu Lionu.

Iz URA-e su kazali da je na Kongresu, koji je bio završni pred izbore za Evropski parlament koji će biti održani u junu, glasano za glavne kandidate koji će vodititi Zelene kroz izborni proces i biti kandidati za budućeg predsjednika Evropske komisije.

Oni su kazali da su na unutarstranačkom glasanju pobijedili kandidati iz Njemačke i Holandije, Teri Rajnke i Bas Eikhaut, za koje su glasali i delagati URE.

“Za Crnu Goru je od posebnog značaja da na predstojećim izborima za Evropski parlament, Zeleni postignu što bolji rezultat. Oni se snažno zalažu za proširenje i to je šansa da Crna Gora lakše ostvari svoj najvažniji spoljnopolitički cilj – punopravno članstvo u EU”, navodi se u saopštenju.

