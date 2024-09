Za 11 mjeseci procesuirano više od 600 članova kriminalnih grupa

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori za 11 mjeseci je procesuirano i uhapšeno više od 600 članova organizovanih kriminalnih grupa i svjedoči se najvećoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, saopštili su iz Demokratske Crne Gore.

Oni su to naveli u reagovanju na poziv Demokratske partije socijalista (DPS) da potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović podnesu ostavke nakon ubistva V.Lj. na Cetinju.

“A, želja će vas biti gospodo. I vas i Škaljarski i Kavački klan i sve njihove ogranke. Hvala što ste priznali ko vam najviše smeta. Hvala što ste izgovorili imena onih od kojih se najviše plašite”, kazale su Demokrate.

Oni su naveli da će ih gledati još dugo.

“A mafiju i kriminalne strukture satiraćemo na svakom koraku”, poručile su Demokrate.

Oni su kazali da je DPS atakovao na Bečića i Šaranovića sve vrijeme opozicione borbe “i pištoljima i partijskim policajcima i partijskim tužiocima i partijskim pesnicama”.

“I šta ste dobili? Političku šaku u vrh čela. Tužilaštvo i sektor bezbjednosti ne zanima ni kako se ko zove, ni ko kome pripada. To je evropska zemlja i zemlja za koju smo se borili i evo izborili”, rekle su Demokrate.

Kako su rekli, sve teze o selektivnom pristupu obavještajno-bezbjednosnog sektora i Tužilaštva pale su u vodu.

Demokrate su navele da se svjedoči najvećoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

“Boli vas što je za 11 mjeseci procesuirano i uhapšeno preko 600 članova organizovanih kriminalnih grupa i rasvijetljeno svako krivično djelo kao posljedica obračuna organizovanih kriminalnih grupa, čiji ste vi politički advokati”, poručile su Demokrate.

Oni su naveli da je DPS izrodio sistem u kojem su čelnici, sudstva, tužilaštva i bezbjednosnog sektora optuženi da su vršili najteža krivična djela i bili kuriri i sluge mafije i narko kartela.

Demokrate su podsjetile da je jedan od direktora Uprave policije, kojeg je DPS izabrao, prije nekoliko dana, pred crnogorskim sudom saopštio da je učestvovao u švercu cigareta, dok je DPS tvrdio da je u pitanju politički progon.

“Isto ste tvrdili i za Zorana Lazovića i Milivoja Katnića, pa su tročlana vijeća nekoliko crnogorskih sudova potvrdili osnovanu sumnju za izvršenje teških krivičnih djela. A, za te osobe ste gospodo dali svoje potpise da se isti puste na slobodu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je DPS “najveća fabrika izvršilaca najtežih krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije”.

“Naravno, vi ste izrodili i dva najveća narko kartela u Evropi, kojima ste omogućili da steknu na stotine miliona EUR, pa nažalost posljedice njihovih obračuna svjedočimo i dan danas”, rekle su Demokrate.

Oni su naveli da su za vrijeme Vlade DPS-a, za jedan mandat od 2016. do 2020. godine, ubijene ukupno 93 osobe, u kriminalnim obračunima 42, dok je bilo šest slučajno ubijenih.

Demokrate su kazale da je za vrijeme vlasti DPS-a ukupno ubijeno čak 711 osoba.

Kako su kazali, za vrijeme četvorogordišnjeg mandatna novih demokratskih vlada od 2020. do danas, ubijeno ukupno 27 osoba, od čega u kriminalnim obračunima sedam i nula slučajno ubijenih.

“Boli vas gospodo što smo broj ubijenih u obračunima kriminalnih klanova, koje ste vi institucionalno stvarali i štitili smanjili sa 42 na sedam, a slučajno ubijenih sa šest na nula. Drago nam je što odlučno gasimo sve vaše kriminalne grupe i vas same. Što ćemo vam dokazati i na izborima koji se održavaju za dva dana”, poručile su Demokrate.

