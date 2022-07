Vuksanović Stanković: Nema novog glasanja o istom pitanju

Podgorica, (MINA) – Odluka Vlade o Predlogu ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, nije dobila kvalifikovanu većinu, kazala je poslanica Socijaldemokratske partije (SDP) Draginja Vuksanović Stanković, dodajući da nema novog glasanja o istom pitanju.

“Pravno, nema novog glasanja o istom pitanju. Ne dva puta o istoj stvari. Odluka nije dobila kvalifikovanu većinu”, rekla je Vuksanović Stanković.

Vuksanović Stanković je na Tviteru /Twitter/ navela da se može glasati za novu odluka o ugovoru, ali o ugovoru druge sadržine.

Ona je pozvala premijera Dritana Abazovića da otvori dijalog.

