Vuksanović Stanković: Izbori da budu praznik demokratije za sve

Podgorica, (MINA) – Izbori treba da budu praznik demokratije za sve građane, kazala je kandidatkinja Socijaldemokratske partije za predsjednicu Crne Gore Draginja Vuksanović Stanković.

Vuksanović Stanković je, nakon glasanja u Baru, rekla da očekuje da izborni dan prođe kao što dolikuje.

Ona je, u video snimku objavljenom na svojoj zvaničnoj Fejsbuk stranici, dodala da očekuje da će građani slobodno izraziti svoju volju.

“Izbori za sve nas treba da budu praznik demokratije i vjerujem da ćemo u crnogorskom društvu raditi na demokratičnosti izgradnje takvog društva”, rekla je Vuksanović Stanković.

Ona je pozvala sve građane da izađu na izbore i slobodno izraze svoju volju.

