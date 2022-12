Vuković: Stvaraju uslove za protivustavno preuzimanje vlasti u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Stupanjem na snagu Izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi stvaraju se uslovi za protivustavno preuzimanje vlasti u Glavnom gradu, ocijenio je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković, dodajući da je upravni nadzor pokazao da ne postoji uslov za uvođenje prinudne uprave.

Vuković je, na konferenciji za novinare, rekao da sa žaljenjem mora da konstatuje da se posljednjih dana svjedoči intenzivnim napadima na upravu Glavnog grada.

“Imali smo priliku da čitamo da smo uzurpatori i slično. U međuvremenu su usvojene izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi“, naveo je Vuković.

On je to okarakterisao kao anticivilizacijsko, antiustavno i anticrnogorsko djelovanje vladajuće većine.

„Onda kada taj zakon stupi na snagu stvaraju se pretpostavke za pučističko preuzimanje vlasti u Podgorici, u smislu da je protivzakonito i protivustavno“, kazao je Vuković.

Prema njegovim riječima, ako zakonsko rješenje stupi na snagu, stvara se, pravno gledano, presedan.

„Koji sjutra omogućava da bilo kojih pet ljudi preuzme vlast i na državnom nivou, a u Podgorici se stvaraju pretpostavke za haos. Dok smo tu, radićemo onako kako smo radili u posljednje četiri godine“, naveo je Vuković.

On je kazao da će stupanje Zakona na snagu proizvesti političke posljedice do kraja januara, vrlo teške po sistem Glavnog grada i ljude koji žive u Podgorici.

Vuković je ukazao na nalaze upravnog nadzora Ministarstva javne uprave da Skupština Glavnog grada radi u skladu sa zakonom i da ne postoji uslov za uvođenje prinudne uprave.

„Očigledno su, u nedostatku pravnih argumenata, predsjednik Vlade i njegovi politički istomišljenici posegli za ovim mehanizmom, koji znači vrlo opasan presedan“, rekao je Vuković.

On je naveo da na to želi da upozori.

„Jer se kada ovaj Zakon stupi na snagu, a očekujem da će se to desiti do kraja januara, grupi građana de facto daje mogućnost da zamijene Skupštinu Glavnog grada“, kazao je Vuković.

On je rekao da će vrlo vjerovatno do kraja januara imati situaciju da pet ili šest ljudi u Podgorici odlučuju o imovini Glavnog grada i novcu sadržanom o budžetu.

Vuković smatra da će izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi, čim se konstituiše Ustavni sud, biti stavljene van snage i proglašene neustavnim.

On je kazao da Skupština Glavnog grada, a time i gradska uprava, imaju ne samo pravo, već i obavezu da rade u interesu građana koji su ih birali sve dok tu obavezu ne preuzme neko drugi.

„Postavlja se, dakle, pitanje da li uprava Glavnog grada uzurpira vlast. Često se čuje teza – izgubili ste izbore, zašto ste tu i ne ustupite mjesto nekom drugom“, naveo je Vuković.

On je rekao da nije moguće konstituisati novi saziv parlamenta Glavnog grada i izabrati novu gradsku upravu prije zvaničnog proglašenja rezultata izbora.

Vuković je dodao da rezultate izbora nije moguće proglasiti dok Ustavni sud ne donose odluku o žalbama na izborni proces.

On je kazao da su njegove kolege iz Glavnog grada izašle u susret upravnoj inspekciji i da se uglavnom radi o tehničkim stvarima.

“Informisan sam da je upravna inspekcija završena i narednih nekoliko dana dobićemo rezultate, a oni, prema mom sudu, mogu biti onakvi kakav je bio rezultata i upravnog nadzora”, rekao je Vuković.

Upitan da li očekuje da se, uprkos nalazima upravnog nadzora, uvede prinudna uprava, Vuković je kazao da za tim neće biti potrebe.

“Kada zakon stupi na snagu formiraće se odbor povjerenika, koji će preuzeti funkciju parlamenta Glavnog grada”, naveo je Vuković.

On je, na pitanje novinara zašto se na kraju mandata povećavaju plate službenicima do 30 odsto, kazao da nije prvi put da se za vrijeme aktuelne gradske uprave povećavaju plate u sistemu Glavnog grada.

U Glavnom gradu, kako je istakao, finansijsko stanje nikada nije bilo bolje.

“Za razliku od države, koja povišice finansira iz kreditnog zaduženja, mi ovo finansiramo svojim novcem, ne ugrožavajući ni likvidnost ni funkcionisanje sistema u bilo kom smislu”, dodao je Vuković.

On je, komentarišući navode da je vlast u Podgorici neustavna i nezakonita, naveo da je odluku o održavanju izbora u Glavnom gradu i ostalim opštinama donijela skupštinska većina, da je taj predlog dobio podršku 45 poslanika, i to sa obje strane političke scene.

„Tokom prošle godine imali smo tri slične inicijative, jer smo svi svjesni da je situacija koju trenutno imamo nepraktična, neracionalna, skupa, da se svaka dva tri mjeseca održavaju izbori u nekoj od opština i da je ideja bila da se nađe mjera kompromisa“, dodao je Vuković.

On je rekao da su tada te inicijative pokretali oni ljudi koji danas tvrde da je, između ostalog, vlast u Podgorici neustavna jer su izbori odloženi za oktobar.

Vuković je kazao da je druga teza koja se plasira putem medija da je vlast u Podgorici nezakonita, i da je u tom smislu potenciran značaj presude Upravnog suda kojom je osporena odluka Skupštine Glavnog grada od 5. jula da se izabere gradonačelnik.

„Kao odgovorna gradska uprava postupili smo u skladu sa zaključcima sadržanim u toj odluci Upravnog suda i donijeli već narednog dana odluku o izboru gradonačelnika“, naveo je Vuković.

On je kazao da se potencira i tema spornih mandata odbornika u gradskom parlamentu.

„Kaže se da oni ne mogu odlučivati nakon održanih izbora, zato što su izbori pomjereni i tako redom. To nije tačno“, rekao je Vuković.

On je dodao da je Zakonom o izboru odbornika i poslanika propisano da mandat odbornika prethodnog saziva prestaje kada se potvrdi mandat odbornicima novog saziva.

