Vuković Kuč: Vlast pokazala nepoštovanje prema Kosovu

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) zatražila je od Ministarstva vanjskih poslova (MVP) da odgovori zašto je Vlada, kako su rekli, bojkotovala prijem u Ambasadi Kosova povodom 16 godina od sticanja nezavisnosti te države.

Potpredsjednica Demokratske partije socijlista (DPS) Aleksandra Vuković Kuč kazala je da je činjenica da se na tom prijemu u srijedu nije pojavio niko od najviših zvaničnika Crne Gore, najnoviji diplomatski gaf aktuelne vlasti i parlamentarne većine.

“Takvim postupkom predstavnici vlasti su iskazali svoje nepoštovanje prema državi Kosovo, njenom suverenitetu i teritorijalnom integritetu”, navela je Vuković Kuč u saopštenju.

Kako je kazala, nakon što je Bosna i Hercegovina u srijedu uputila protestnu notu Crnoj Gori, sinoćnim skandalom nastavljeno je urušavanje tradicionalnih dobrosusjedskih odnosa Crne Gore sa državama regiona.

“Tražimo zvanični odgovor od MVP zašto je Vlada bojkotovala prijem održan u ambasadi Republike Kosovo i da li je taj nediplomatski čin zapravo cijena koju mora da plati za podršku koju dobija od Andrije Mandića i bivšeg DF-a u cjelini”, zaključila je Vuković Kuč.

