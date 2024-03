Vujović: Vanredni parlamentarni izbori najduže za godinu

Podgorica, (MINA) – Vanredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori mogu se očekivati najduže za godinu, smatra lider Socijaldemokatske partije (SDP) Ivan Vujović.

Vujović je kazao da je rad Vlade netransparentan i nekompetentan, iako je bilo i dobrih postupaka.

On je pohvalio organizaciju popisa stanovništva i spremnosti premijera Milojka Spajića da otvori dijalog sa opozicijom i bude otvoren prema manjinskim partijama.

“Ali mnogo je tu diletantizma, mnogo je netransparentnosti, nelogičnosti”, kazao je Vujović u intervjuu agenciji MINA.

Upitan da li smatra da će Vlada potrajati puni mandat, Vujović je rekao da ne vjeruje, naročito poslije posljednjih političkih potresa u Pokretu Evropa sad (PES).

„Mislim da će to imati domino efekat. Procjenjujem da nećemo čekati dugo vanredne parlamentarne izbore i da najduže godinu Vlada može da izdrži u ovakvom aranžmanu”, rekao je Vujović.

On je, govoreći o istupanju predsjednika države Jakova Milatovića iz PES-a, rekao da je bilo očekivano da će doći do razlaza, više na nekom ličnom nivou prestiža, a manje ideološki.

Vujović je kazao da je tajming istupanja Milatovića iz PES-a zanimljiv, dodajući da se to dešava u trenutku kada je Crna Gora, pored svih mana aktuelne Vlade, dobila ohrabrujuće poruke iz Brisela.

U tome, prema riječima Vujovića, mnogi vide neku vrstu političkog manevra.

Očigledno je, kako je naveo, da Milatović računa da svoju poziciju i ambiciju može bolje ostvariti kroz aranžmane sa nekim drugim političkim subjektima.

“Naravno, sklon sam i da vjerujem da je Milatović mnogo više konektovan na neke beogradske adrese nego Spajić”, dodao je Vujović.

Komentarišući dešavanja na Certinju u četvrtak, pred početak prve sjednice proljećnog zasijedanja Skupštine, Vujović je rekao da je posrijedi bila skandalozna opsada grada, bez ikakvog razloga i opravdanja.

„Brojno stanje policije je bilo kao da se radi o najavi terorističkog čina. Slično je bilo na Belvederu 5. septembra 2021. godine”, kazao je Vujović dodajući da to vidi kao zastrašivanje građana.

On je rekao da je Mandić omalovažavao građane Cetinje u javnim nastupim u prošlosti i dodao da ne vjeruje u njegovu izmijenjenu retoritiku.

“Ni on sam, naravno, ne krije to, rekao je da je promijenio način i metod, a da su politički ciljevi ostali isti”, kazao je Vujović.

On je podsjetio na ponašanje Mandića tokom predsjedničke kampanje kada je, kako je rekao, na neki način pokušavao da amortizuje oštru političku retoriku.

“A onda samo mjesec nakon toga na parlamentarnim izborima, opet se vratio na ekstremne, desničarske, velikosrpske pozicije, da bi sada, kada je trebalo da bude dio vlast, opet ublažio retoriku”, naveo je Vujović.

On je rekao da ne vjeruje da će doći do smjene Mandića, o kojoj bi trebalo da se raspravlja u ponedjeljak u parlamentu, i podsjetio da se PES već izjasnio da neće podržati tu inicijativu.

“To je specifično političko pitanje odnosa između Spajića i Mandića. Mandić se ponaša kao šef parlamentarne većine, a ostali politički subjekti se, rekao bih, više igraju politike, dok on upravlja državom i diktira političke i ideološke identitetske pravce državne politike”, naveo je Vujović.

Komentarišući situaciju u bezbjednosnom sektoru, on je kazao da građani ne mogu imati povjerenje u najosjetljiviji segment sistema.

On je kazao da nema logike u tome što je Andrej Milović isključen iz PES-a, a i dalje je ministar pravde.

“Dakle, vi sankcionišete Milovića, izbacujete ga iz partije, zato što nije dovoljno dobar za partiju, ali je očigledno dobar za državu”, dodao je Vujović.

Govoreći o evropskom putu države, Vujović je rekao da se i u mandatu aktuelne Vlade može očekivati slična situacija kao što je bila sa Temeljnim ugovorom za vrijeme premijera Dritana Abazovića.

“Temeljni ugovor je bio podvala, beogradski trik i sabotaža da Crna Gora u tom trenutku, kada su joj se širom otvorila evropska vrata, ne stupi na brzu evropsku traku. To su, na kraju krajeva, saopštili jasno i evropski zvaničnici”, rekao je Vujović.

Prema njegovim riječima, postoji bojazan da se i danas može desiti sličan scenario.

“Da će, u predvečerje dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), koji može da znači ubrzanje našeg evropskog puta, (Aleksandar) Vučić kroz svoje političke marionete u Vladi, a znamo da je Mandić jedan od ključnih ljudi u vlasti, učiniti sve da Crnu Goru zaustavi i da ona ne dobije IBAR”, naveo je Vujović.

On je kazao da je siguran da će evropski partneri države, zbog geopolitičkih dešavanja, uraditi sve da Crnu Goru praktično „uguraju“ u evropski projekat.

“Dakle, ne zahvaljujući nama, nego više uprkos nama, vidim tu izvjesnost napredovanja na evropskom putu. Ne zbog ovoga što se dešava u Crnoj Gori, ovdje imamo zabrinjavajuće trendove, nego upravo zbog onoga što se dešava na širem prostoru”, kazao je Vujović.

Odgovarajući na pitanje da li je SDP izvukao određene pouke nakon nesupjeha na prošlim parlamentarnim izborima, Vujović je rekao da je zadovoljan načinom na koji su ušli proces konsolidacije partije.

“Daćemo priliku mnogo više novim, prije svega mlađim ljudima koji do sada nijesu imali prilike da se iskažu, ali koji su prepoznati u svojim profesijama”, kazao je Vujović.

Prema njegovim riječima, za SDP važno da “refrešuje” stvari.

“Na taj način pokazujemo da razumijemo poruke i javnosti i novog vremena, kada treba na novi način profilisati politiku, naravno na temeljima prepoznatljive politike SDP-a”, dodao je Vujović.

Govoreći o tome da li može doći do spajanja sa Socijaldemokratama, o čemu se pričalo u javnosti, Vujović je kazao da su otvoreni za saradnju sa partijama koje baštine sličnu politiku kao SDP.

On je dodao da će se vidjeti da li će biti konkretnijeg epiloga po tom pitanju i da je njihova težnja da građanima daju kvalitetnu i relevantnu političku ponudu.

