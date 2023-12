Vujović: Treba izaći na popis

Podgorica, (MINA) – Generalni sekretar Socijaldemokratske partije Ivan Vujović ocijenio je da građani treba da se izjasne na Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, koji počinje sjutra, jer bi drugačiji pristup, u ovakvim okolnostima, bio kontraproduktivan.

Vujović je na Fejsbuku /Facebook/ kazao da su svi bili svjedoci višegodišnje intenzivne nacionalstičke kampanje iz susjedstva i s njom povezanih aktera iz Crne Gore.

Kako je dodao, to je imalo za cilj da se, tabloidnom propagandom i histerijom nacionalizma kao i dominantno negiranjem crnogorskog identiteta, utiče na rezultate.

“Simfonija te propagande sa prethodnom Vladom je bila očigledna, zbog čega se pokušao sprovesti prevarni proces, ignorisanjem zahtjeva za kontrolom od opozicije, civilnog sektora i manjinskih savjeta”, kazao je Vujović.

On je naveo da treba priznati da je nova Vlada imala do sada drugačiji pristup, uključila u proces sve društvene aktere i izašla u susret najvećem broju zahtjeva sa te strane, iako je optimalno rješenje bilo održavanje popisa na proljeće.

“Uz puno razumijevanje svih onih koji i dalje imaju sumnje u punu regularnost popisa i koji s pravom imaju niz zamjerki na vođenje čitavog tog procesa od parlamentarne opozicije, smatram da je, kada sve uzmemo u obzir, ispravan stav izaći na popis”, ocijenio je Vujović.

On je ocijenio da bi drugačiji pristup, u ovakvim okolnostima, bio kontraproduktivan i da bi najviše odgovarao onima koji imaju loše namjere prema Crnoj Gori.

