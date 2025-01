Vujović: Sprečavanje formiranja vlasti najveći udar na demokratiju

Podgorica, (MINA) – Sprečavanje formiranja vlasti, fizičkim ili pravnim nasiljem, najveći je mogući udar na demokratiju, poručio je jedan od lidera Evropskog saveza i predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Ivan Vujović.

On je to rekao, kako je saopšteno iz Evropskog saveza, komentarišući izjavu ministra javne uprave Maraša Dukaja, da je koalicija Za budućnost Budve željela da se u Budvi uvede prinudna uprava.

„To je poruka da su izbori besmisleni, institucije nepotrebne i da vlast određuje ulica ili grupa nasilnika. Radi se o temeljnom demokratskom pitanju – nevažno je ko čini većinu”, istakao je Vujović.

On je naveo da ako Vlada planira da bude dio tog nasilja, a zakazivanje sjednice u Budvi za posljednji dan, kako je dodao, na to ukazuje, treba da zna da je to crvena linija preko koje se neće preći.

„Izjava ministra Dukaja samo potvrđuje dokle je DF spreman da ide. Jako je važno da javnost zna što su čije namjere”, zaključio je Vujović.

