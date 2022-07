Vučurović: Ne vidimo svrhu komisije za provjeru ugovora

Podgorica, (MINA) – Demokratski front (DF) ne vidi nijedan razlog da ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) ne bude potpisan narednih dana, niti svrhu formiranja komisije koja bi se bavila provjerom tog akta, kazao je poslanik tog političkog saveza Jovan Vučurović.

On je rekao da je taj ugovor dobro provjeren na litijama i da nije potrebno da ga sad analizira komisija sastavljena od, kako je rekao, onih koji su više puta pokazali da su protiv SPC.

“Pogledajte samo šta su neki od članova komisije saopštavali za SPC, pa će vam sve biti jasno”, naveo je Vučurović.

On je poručio da ugovor sa SPC treba potpisati što prije, a onda krenuti u rješavanje problema u pravosuđu i drugim oblastima.

“Ne vidimo bukvalno nijedan razlog da se Temeljni ugovor ne potpiše narednih dana”, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Vučurovića, potpisivanje ugovora sa SPC treba da bude svečani događaj, kome treba da se raduje čitava Crna Gora.

“To što će time biti nezadovoljna jedna šačica montenegrinskih ekstremista i ne treba nikoga da zabrinjava, a posebno da to bude razlog da se bilo šta odlaže”, kazao je Vučurović.

On je rekao da je “SPC stvarala Crnu Goru”.

“Potpisivanje Temeljnog ugovora je, kao što je bilo izglasavanje Zakona o slobodi vjeroispovijesti, obaveza ne samo prema našoj SPC, nego i prema našim slavnim precima i istoriji Crne Gore, od Nemanjića do Petrovića”, navodi se u saopštenju.

Vučurović je kazao “da je poražena politika progona SPC i pokušaja njenog zatiranja i otimanja hramova”.

“Neće valjda Crna Gora stalno da bude talac te poražene ideologije fašiste Sekule Drljevića. Ili je, možda, potrebno da tu politiku još jednom porazimo dok ne nestane sa scene, što bi bilo i najbolje za Crnu Goru i njenu stabilnost”, naveo je Vučurović.

