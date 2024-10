Vlada odlučna da u što kraćem roku ispuni preostale obaveze iz evropske agende

Podgorica, (MINA) – Vlada je odlučna da, uz pomoć prijateljskih i partnerskih država, u što kraćem roku ispuni preostale obveze iz evropske agende, poručio je crnogorski ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović na sastanku sa specijalnim izaslanikom Slovenije za Zapadni Balkan Anžejem Frangešom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, na sastanku Ibrahimovića i Frangeša u Podgorici ocijenjeno je da Crna Gora i Slovenija, pored prijateljskih odnosa i sadržajne bilateralne saradnje, kao članice NATO-a njeguju iste vrijednosti i posvećenost bezbjednosti, stabilnosti i miru u regionu i svijetu.

Ibrahimović, koji je i potpredsjednik Vlade, zahvalio je Sloveniji na dosadašnjoj političkoj i ekspertskoj podršci u reformskim procesima, kao i na aktivnoj ulozi u promociji evropske perspektive Zapadnog Balkana.

„Slovenija je imala važnu ulogu u evoratlantskoj integraciji Crne Gore i nastavila je da bude naš pouzdan partner u reformama na putu ka članstvu u Evropskoj uniji (EU), kao i snažan zagovornik evropske budućnosti“ kazao je Ibrahimović.

On je istakao da je aktuelna Vlada odlučna, da uz pomoć prijateljskih i partnerskih država, u što kraćem roku ispuni preostale obveze iz evropske agende.

Frangeš je poručio da je politika evropskog proširenja živa i da je Zapadnom Balkanu mjesto u EU.

On je istakao da dobijanje pozitivnog IBAR-a predstavlja dobru vijest ne samo za Crnu Goru,

već i za sve koji su u reformskom, integracionom procesu.

„Sagovornici su podsjetili na dinamičnu ekonomsku saradnju i izraženo prisustvo slovenačkih kompanija u Crnoj Gori, dodavši da postoji prostor za intenziviranje odnosa u oblastima turizma, unutrašnjih poslova, nauke i zdravstva“, kaže se u saopštenju.

Govoreći o odnosima na multilateralnom planu, Ibrahimović je podsjetio na kandidaturu Crne Gore za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti UN.

On je ocijenio da aktuelno članstvo Slovenije predstavlja dodatan podsticaj i inspiraciju za Crnu Goru, kao i priliku za jačanje dalje saradnje dvije države.

