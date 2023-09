Vlada će nastaviti da se usklađuje sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore nastaviće da se u potpunosti usklađuje sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije (EU), kazao je državni sekretar Ministarstva vansjkih poslova (MVP) Robert Markić.

Kako je saopšteno iz MVP, na marginama 78. zasijedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, održan je sastanak ministara vanjskih poslova država Zapadnog Balkana i vlada Hrvatske i Slovenije, čiji je domaćin bio potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i međunarodne

saradnje Italije Antonio Tajani.

Markić je zahvalio Italiji za kontinuitet napora i posvećenosti što skorijem uspješnom okončanju procesa evropske integracije država Zapadnog Balkana.

On je istakao da je Crna Gora posvećena ispunjavanju neophodnih standarda u procesu pristupanja EU, kao sljedećem vanjskopolitičkom priotitetu.

“Posebno je istakao da će Vlada nastaviti da se, kao što je to i do sada bio slučaj, u potpunosti usklađuje sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU”, kaže se u saopštenju.

Markić je naglasio da je CrnaG Ora spremna da iskustva stečena u procesu evropske integracije dijeli sa državama regiona i drugim kandidatima za punopravno članstvo u EU.

Tajani je, kako se navodi, govorio o spremnosti Italije za daljim unapređenjem brojnih vidova saradnje sa državama regiona, između ostalog u oblastima ekonomije, energetike, kritične infrastrukture, pravosuđa i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

O tome je bilo riječi i tokom nedavne bilateralne posjete predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića Italiji.

Iz MVP su kazali da je Tajani govorio i o konkretnim modalitetima dalje razrade te italijanske inicijative putem redovnog sazivanja sastanaka i konsultacija unutar ovog formata i drugih međunarodnih foruma, prvenstveno EU i UN.

“U kontekstu globalnih izazova, koji neizbježno utiču na evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, sastanak je bio prilika da Crna Gora još jednom osudi brutalnu, ničim izazvanu i neopravdanu agresiju Rusije na Ukrajinu”, rekli su iz MVP.

Navodi se da je sastanak bio prilika i da iskažu punu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine, kao i spremnost da se nastavi sa pružanjem svih vidova pomoći i podrške.

“Tokom sastanka je, u ime Vlade Crne Gore, odato priznanje za kontinuiranu posvećenost Hrvatske i Slovenije konkretizaciji evropske perspektive Zapadnog Balkana i država pojedinačno, kao i intenziviranje strateškog dijaloga sa EU”, kaže se u saopštenju.

U saopštenju se podsjeća da je to bio i jedan od uspješno realizovanih ciljeva, postavljenih na početku crnogorskog predsjedavanja Procesu saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP).

“Zajednički je iskazana zahvalnost Italiji na spremnosti da, djelujući proaktivno, na konkretnom primjeru i u praksi, iskaže svoju posvećenost Zapadnom Balkanu, kao regionu od svog strateškog vanjskopolitičkog značaja”, dodaje se u saopštenju.

Na sastanku je konstatovan i nepodijeljen interes svih učesnika o strateškom značaju i potrebi daljeg jačanja stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao nužnom preduslovu za ekonomski i sveukupni prosperitet, potpunu i suštinsku integraciju u porodicu demokratskih i razvijenih država Evrope.

Iz MVP su kazali da je današnji sastanak nastavak napora u okviru italijanske inicijative za sazivanjem redovnih periodičnih ministarskih sastanka.

“Sastanak predstavlja posvećenost procesu pridruživanja država Zapadnog Balkana EU, putem dijaloga i saradnje, a u skladu sa obnovljenom i pojačanom pažnjom Italije usmjerenom na region”, kaže se u saopštenju.

Kako su rekli, prvi susret u tom formatu organizovan je u Rimu 3. aprila, uz učešće predsjednika Vlade i rukovodioca radom Ministarstva vanjskih poslova Dritana Abazovića.

