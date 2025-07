Milonjić stupio na dužnost ambasadora u Poljskoj

Podgorica, (MINA) – Veljko Milonjić predao je danas akreditivna pisma poljskom predsjedniku Andžeju Dudi, čime je zvanično stupio na dužnost rezidentnog ambasadora Crne Gore u toj državi.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Milonjić i Duda su, u razgovoru nakon svečane ceremonije, istakli veoma dobre odnose dvije države, konstatujući značajan potencijal za njihovo dalje unapređenje u svim oblastima od zajedničkog interesa.

Duda je istakao punu podršku članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji i podsjetio na značaj saradnje u okviru NATO saveza, naročito u zajedničkim misijama.

Milonjić je kazao da mu je posebna čast što će imati priliku da doprinese daljem razvoju bliskih, prijateljskih odnosa i sveukupnih međudržavnih veza između Crne Gore i Poljske.

On je, kako se navodi u saopštenju, zahvalio na kontinuiranoj podršci Poljske evropskom putu Crne Gore.

U saopštenju se dodaje da je Milonjić, nakon susreta sa Dudom, položio vijenac na grob Neznanog junaka u Varšavi, spomenik posvećen svima koji su dali život za odbranu i slobodu Poljske.

