Čurović: Crna Gora ima tešku grupu, ali i kvalitet za medalju

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore ima ozbiljne rivale u grupi na Evropskom prvenstvu A divizije, ali i kvalitet da se uključi u borbu za sam vrh i medalju, prvu ekipnu u istoriji crnogorskog paraolimpijskog sporta, kazao je selektor Nikola Čurović.

Crna Gora je na šampionatu, koji će od 1. do 5. oktobra biti odigran u finskom Pajulahtiju, svrstana u C grupu, u kojoj su još Ukrajina, Izrael, Njemačka i Portugal.

Čurović je, komentarišući rivale u grupi, podsjetio da je Ukrajina zvanični prvak Evrope i finalista sa Paraolimpijskih igara u Parizu.

“U grupi je i Izrael, četvrtoplasirana selekcija sa posljednjeg Evropskog prvenstva u Podgorici, Njemačka koja je uvijek u vrhu evropskog golbala i Portugal, sa kojim smo prošle godine zajedno izborili plasman u A diviziju”, rekao je Čurović.

On je istakao da je to izuzetno teška grupa, ali da se nada da će se crnogorski tim dobro pripremiti na fizičkom i psihološkom planu.

“Vjerujem da ćemo pružiti dobre partije koje bi nam omogućile plasman u četvrtfinale sa što bolje pozicije u grupi. Cilj je da pruzimo naše najbolje izdanje i ako bude tako siguran sam da ćemo biti u borbi za medalju”, rekao je Čurović.

Govoreći o crnogorskoj selekciji i ambicijama na šampionatu, on je istakao da njegov tim ima dovoljno iskustva i da smatra da je njihov cilj realan.

Crna Gora će, kao i na šampionatu u Podgorici, turnir otvoriti duelom sa Ukrajinom, 1. oktobra.

Dan kasnije sastaće se sa Portugalom, dok će 3. oktobra odigrati dva meča – sa Njemačkom i Izraelom.

Po četiri najbolje selekcije iz obje grupe izboriće plasman u četvrtfinale.

Četvrtfinalni i polufinalni dueli zakazani su za 4. oktobar, dok je dan kasnije na programu finale, kao i mečevi za treće, peto, sedmo i deveto mjesto.

Čurović je kazao da trenažni proces teče po planu i da je početkom avgusta planirana pauza od desetak dana.

“Kompletne pripreme odradićemo u Nikšiću, u našoj bazi, u kojoj imamo dobre uslove za rad. Nadam se da ćemo uskoro dogovoriti sa reprezentacijom Ukrajjne sparing mečeve, koji bi trebali da odradimo pred sam polazak na EP. Nadam se da će sve proteći u najboljem redu, da će nas zaobići povrede i da ćemo spremni dočekati takmičenje. Optimisti smo i nadamo se da ćemo uspjeti da ostvatimo naš cilj”, rekao je Čurović.

Komentarišući ostvareno u prvoj polovini godine, prije svega na Svjetskom klupskom prvenstvu u Finskoj i finalnom turniru Lige šampiona u Portugalu, on je naglasio da su ti nastupi pokazali da forma ide uzlaznom putanjom.

“Smatram da smo na nekih 60-70 odsto i da imamo dobru podlogu da završne prioreme odradimo na najbolji mogući način. Svi igrači su zdravi i na raspolaganju da na najbolji način iskoristimo tri mjeseca, koliko je preostalo do početka EP A divizije”, rekao je Čurović.

Crnogorska reprezentacija put ka najboljim evropskim selekcijama započela je 2017. iz moldavskog Kišinjeva, iz C divizije, gdje je izboreno finale i viši rang.

Slabije izdanje, godinu kasnije na EP B divizije u poljskom Horzovu, koštao je osmog mjesta i ponovog povratka u najniži rang takmičenja – C diviziju.

Ekspresan povratak u B diviziju uslijedio je 2019. godine u italijanskoj Lakvili, kada je izboreno još jedno finale.

Slijedi finski Lahti 2021. godine, u koji je crnogorska reprezentacija otputovala sa svega četiri igrača.

Činilo se nemoguće, a napravljen je istorijski podvig i izboreno još jedno finale i A divizija.

Najjače evropske reprezentacije čekale su ih pet mjeseci kasnije, u turskom Samsunu, gdje je potvrđen kvalitet i osvajanjem sedmog mjesta izboren opstanak.

Šampionat u Podgorici i visoke ambicije, nakon ubjedljivog starta protiv Ukrajine, poremetila je povreda Nikole Nikolića, pa je izostao opstanak.

Linjano je bila prva prilika za povratak u društvo najboljih, koju je crnogorska reprezentacija iskoristila i plasmanom u finale izborila A diviziju i nastup u Pajulahtiju.

