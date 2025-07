Komisija će u utorak odlučivati o izvještajima i eventualnim odlukama prema Ministarstvu saobraćaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sjednica Tenderske komisije za sprovođenje postupka dodjele koncesije za crnogorske aerodrome na kojoj će se odlučivati o izvještajima i eventualnim odlukama prema Ministarstvu saobraćaja, biće održana u utorak, rekao je predsjednik komisije Nik Gjeloshaj.

On je kazao da je Tenderska komisija danas nastavila započetu sjednicu na kojoj su analizirali izvještaj IFC-a za finansijske ponude.

Gjeloshaj je naveo da su nakon završetka te sjednice, održali novu kako bi vrednovali tehničku i finansijsku ponudu i utvrdili rang listu.

On je kazao da je novu sjednicu, na kojoj će Tenderska komisija odlučivati o izvještajima i eventualnim odlukama prema nadležnom ministarstvu, zakazao za utorak.

“Želim da saopštim da je IFC tokom sjednice odbio da odgovori na moja pitanja i preuzme odgovornost, što smo konstatovali u zapisniku”, rekao je Gjeloshaj.

On je kazao da će o daljem procesu i odlukama koje će Tenderska komisija donijeti u utorak, blagovremeno informisati javnost.

“Želio bih da napomenem da svaka odluka postaje zvanična kada je potpišu svi članovi komisije, tako da ne želim da komentarišem medijske natpise koji se namjerno objavljuju kako bi se što više kompromitovao proces od jedne članice Tenderske komisije, što je krivično djelo, jer je naš rad označen pod stepenom „interno“”, zaključio je Gjeloshaj.

