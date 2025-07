Crna Gora pouzdan partner Svjetske banke

Podgorica, Luksemburg, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je pouzdan partner Svjetske banke (SB), saopšteno je na sastanku njihovih predstavnika i iskazana puna spremnost da se dodatno unaprijedi institucionalna efikasnost i osigura uspješna realizacija zajedničkih inicijativa koje doprinose dugoročnom ekonomskom razvoju i dobrobiti svih građana.

Tokom boravka u Luksemburgu, gdje učestvuju na godišnjem sastanku Konstituence Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB), delegacija Crne Gore, predvođena ministrom finansija Novicom Vukovićem i guvernerkom Centralne banke (CBCG) Irenom Radović, sastala se sa potpredsjednicom SB za Evropu i centralnu Aziju, Antonellom Bassani.

Bassani uputila je čestitke Crnoj Gori na konstantnom progresu na putu EU članstva, akcentujući skorašnje zatvaranje Poglavlja 5 – Javne nabavke i dodajući da joj je zadovoljstvo da je SB malim dijelom dio tog uspjeha, te da će nastaviti da učestvuje u projektima čiji je cilj ekonomski napredak.

Ona je, kako je saopšteno iz CBCG, takođe najavila novi program koji će se odnositi na jačanje regionalne saradnje i razmjenu međusobnih iskustava zemalja.

„Kao primjer pozitivne institucionalne saradnje istakla je saradnju koju imaju Ministarstvo finansija i CBCG, naročito u okviru aktivnosti koje se odnose na pristupanje SEPA sistemu i realizaciju TIPS klon projekta“, dodaje se u saopštenju.

Vuković je iskazao zahvalnost na kontinuiranoj saradnji, koja je do sada rezultirala realizacijom projekata u vrijednosti od 700 miliona EUR, a čiji su efekti prepoznatljivi širom zemlje – u oblastima fiskalne reforme, zelene tranzicije, digitalizacije i jačanja infrastrukture.

Radović je izrazila posebnu zahvalnost na kontinuiranoj podršci SB u procesu usaglašavanja regulatornog okvira sa pravnom tekovinom EU, kao i u modernizaciji platnog sistema.

Ona je naglasila važnost strateških aktivnosti koje se sprovode na planu priključenja SEPA sistemu i realizacije TIPS klon projekta, ističući da one predstavljaju ključni korak ka daljoj integraciji Crne Gore u evropski finansijski prostor.

Tokom sastanka je zajednički konstatovano da novi Okvir partnerstva grupacije SB za Crnu Goru, za period od ove do 2029, vrijedan 350 miliona USD, potvrđuje status Crne Gore kao kredibilnog partnera u sprovođenju ambicioznih politika održivosti, klimatske otpornosti i evropskih integracija.

