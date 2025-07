Milatović: Produženje ustavne krize, parlament da preuzme odgovornost

Podgorica, (MINA) – Ustavna kriza u Crnoj Gori produžena je time što Skupštine još nije izabrala nedostajuće sudije Ustavnog suda, kazao je predsjednik države Jakov Milatović i pozvao parlament da konačno preuzme svoj dio odgovornosti po tom pitanju.

On je, odgovarajući na pitanja novinara nakon konferencije „Moć odlučivanja bez rodne ravnoteže”, koju je organizovala Građanska alijansa, rekao da je ustavna kriza jasno potvrđena i mišljenjem Venecijanske komisije (VK) u dijelu neustavnog penzionisanja sudije Ustavnog suda, Dragane Đuranović.

„Takođe, to isto mišljenje je potvrđeno i u izvještaju Evropske komisije. Imamo veliku neodgovornost od strane Skupštine kada je u pitanju popunjavanje predloženih kandidata za sudije Ustavnog suda”, kazao je Milatović.

On je podsjetio da je u prethodnom periodu, u skladu sa Ustavom i Zakonom, u kontekstu vremenskih rokova koji su bili predviđeni Ustavom, predložio kandidata iz nadležnosti predsjednika države.

“Prije par dana sam, nakon što sam dobio obavještenje od Ustavnog suda, koje se tiče sudije Lopičić, takođe raspisao javni poziv“, dodao je Milatović.

On je istakao da, što se toga tiče, obavlja sve svoje obaveze vrlo odgovorno, u skladu sa Ustavom i Zakonom.

„Mislim da je ovo pitanje ključno pitanje za odgovornost Skupštine Crne Gore. Država se nalazi u ustavnoj krizi i ne bih volio da se i ova stvar završi bez bilo čije odgovornosti“, rekao je Milatović.

Kako je naveo, jasno je da je neko odgovoran, da je jedna od sudija Ustavnog suda neustavno penzionisana i da postoji jasno mišljenje Venecijanske komisije, stav Evropske komisije.

„Sada je samo pitanje na političkim akterima u Skupštini Crne Gore na koji način treba ta ustavna kriza da se riješi. Ja mislim da svi znamo odgovor na to pitanje, samo je pitanje da li ćemo ići tim ispravnim putem”, naveo je Milatović.

Upitan da li očekuje kompletiranje sudija Ustavnog suda do kraja jula, on je naglasio da se već više od godinu ne bira sudija koji bi trebalo da bude imenovan na mjesto sudije Gogića.

“Godinu Skupština Crne Gore ništa nije uradila po tom pitanju. Svi znamo važnost Ustavnog suda. Ne samo da nije izabrana sudija koji bi trebalo da zamijeni sudiju Gogića, nego je neustavno smijenila još jednog. Ovdje imamo jasan atak Skupštine na drugu granu vlasti“, kazao je Milatović.

On je ponovio da je o tome postoje stavovi Venecijanske i Evropske komisije, navodeći da „izgleda da smo i dalje jedna besudna zemlja“.

„I u ovom smislu je najveća odgovornost na Skupštini Crne Gore. Zato, pozivam Skupštinu Crne Gore da konačno preuzme svoj dio odgovornosti, jer ovo što se dešava zaista je neodgovorno”, rekao je Milatović.

Govoreći o inicijativi predstavnika primorskih i sjevernih opština, koji se zalažu za decentralizaciju, da opštine upravljaju obalom, šumama i drugim resursima, Milatović je kazao da nije suštinsko pitanje u Crnoj Gori da li će javnim dobrima upravljati centralna ili lokalna vlast, već kako se upravlja javnim dobrima.

“Ako ćemo da zamijenimo partijska namještenja koja dolaze sa centralne vlasti partijskim namještenjima koja dolaze sa lokalne vlasti, ništa nijesmo uradili“, rekao je Milatović.

Kako je kazao, niko u Crnoj Gori ne postavlja pitanje domaćinskog upravljanja javnim dobrima, a to je suštinsko pitanje.

Milatović je istakao da pozdravlja svaki korak koji će dovesti do toga da se javnom imovinom, javnim dobrima i preduzećima upravlja domaćinski, u interesu građana.

„Ali ne želim da budem dio i da komentarišem ovu temu ukoliko se radi samo o tome da se partijska namještenja sa centralnog nivoa zamijene partijskim sa lokalnog nivoa. Jer mislim da se time ništa neće uraditi, samo će se zamijeniti jedna stvar vrlo sličnom”, kazao je Milatović.

On je poručio je da je suštinsko pitanje budućnosti domaćinsko, efikasno, dobro upravljanje javnim dobrima, na korist građana.

“Mislim, a čini mi se da građani to vrlo dobro vide, da to pitanje malo ko u Crnoj Gori stavlja u fokus svoje pažnje. Evo, upravo ga ja sada stavljam u fokus pažnje svih građana. Građani treba svakog dana, sve više i više da zahtijevaju od svojih predstavnika – kako u lokalnim parlamentima, tako i u državnom parlamentu“, rekao je Milatović.

On je naveo da je tako zato što se politika vrlo često svodi na to da građani prenesu svoj suverenitet na njihove predstavnike u lokalnom ili državnom parlamentu, a oni onda vrlo malo rade za građane koji su ih birali.

„Želim da se vrati suština priče, a to je da se javnim dobrima upravlja konačno domaćinski, i u korist građana Crne Gore. I ja želim o tome da pričamo. Hoće li se to uraditi na način što će se upravljati sa centralnog ili sa lokalnog nivoa – mislim da je to sporedna tema”, poručio je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS