Uhapšen Plavljanin osumnjičen za krijumčarenje 53 kg marihuane

Podgorica, (MINA) – Službenici policije na sjeveru izvršili sz pretrese na 14 lokacija u više gradova, uhapsili osobu osumnjičenu za krijumčarenje 53 kilograma (kg) marihuane, oduzeli oružje i municiju, tri vozila i veću količinu akcizne robe, a podnijeće krivične prijave protiv šest osoba.

Iz Uprave policije saopšteno je da je policija u Kolašinu pretresom stana u vlasništvu D.L. pronašla i oduzela automatsku pušku marke Heckler & Koch i 13 komada municije u ilegalnom posjedu.

Navodi se da su pretresom stana S.L. pronađene su dvije puške i jedan gasni pištolj u ilegalnom posjedu.

„Po nalogu postupajućeg tužioca protiv D.L. i S.L. biće podnijete krivične prijave zbog sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, kaže se u saopštenju.

Kako je saopšteno, službenici policije u Bijelom Polju pretresli su stanovi i druge prostorije R.Ć. čiji je blizak član porodice F.Ć., član jedne organizovane kriminalne grupe.

„Pretresom kod ove osobe pronađena je lovačka puška i pištolj marke CZ sa sedam komada municije, za koju on nije posjedovao adekvatnu dokumentaciju zbog čega je sankcionisan shodno Zakonu o oružju, dok će oduzeto oružje biti proslijeđeno nadležnoj Filijali za upravne poslove sa zahtjevom za trajno oduzimanje oružja“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je pretresom stana u vlasništvu R.Ć. iz Bijelog Polja pronađen i oduzet pištolj marke CZ i 78 komada municije različite vrste i kalibra, za koje nije posjedovao adekvatnu dokumentaciju.

„Protiv R.Ć. će, nakon odgovarajućih vještačenja, biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, kazali su iz policije.

Kako su naveli, službenici policije u Plavu su u saradnji sa službenicima Stanice granične policije u Plavu pretresli su stan a zatim i uhapsili S.K.(20) i protiv njega kao i protiv H.P. (31), koji je trenutno u bjekstvu, podnijeli poseban izvještaj kao dopunu krivične prijave, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga.

Navodi se da se, nakon niza preduzetih kriminalističkih mjera i radnji u cilju identifikacije nepoznatih izvršilaca koji su prokrijumčarili oko 53 kg marihuane iz Albanije u Crnu Goru, a koju su 20. februara u mjestu Grnčar pronašli službenici granične policije, došlo do sumnje da su narkotike prokrijumčarili S.K. i H.P.

Beranska policija je, po naredbi suda, pretresla je porodičnu kuću i pomoćne objekte, kao i maloprodajni objekat u Petnjici, koje koristi D.N. (37), a tom prilikom je pretresom maloprodajnog objekta pronađena i oduzeta akcizna roba.

Navodi se da su oduzete 133 paklice cigareta različitih proizvođača sa kosovskim akciznim markicama i 238 limenki energetskog pića namijenjenog kosovskom tržištu, a u cilju sprovođenja zakonskih provjera, od D.N. je oduzeto i vozilo marke Nissan.

„Po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama protiv D.N. će biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je beranska policija pretresom porodičnih kuća i pomoćnih objekata koje su locirane u opštini Petnjica, od J.A. (29) oduzela, radi odgovarajućih provjera, putničko motorno vozilo marke Mercedes, bez registarskih oznaka i prateće dokumentacije.

Navodi se da je od E.R. (32) oduzeto vozilo marke Nisan, francuskih registarskih oznaka, za koje se sumnja da je na istom manipulisan broj šasije.

