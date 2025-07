Predstavljen Program razvoja zelenog vodonika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo energetike i rudarstva predstavilo je danas nacrt Programa razvoja zelenog vodonika, prvog strateškog dokumenta te vrste u regionu, koji, kako su saopštili, Crnu Goru pozicionira kao aktivnog aktera u evropskoj energetskoj tranziciji.

Resorni ministar Admir Šahmanović poručio je da Crna Gora ne samo da prati evropske i globalne trendove, već ima ambiciju da bude među zemljama koje ih postavljaju.

„Zeleni vodonik dobija sve veći značaj širom Evrope i svijeta. Mi danas pokazujemo da imamo znanje, viziju i posvećenost da budemo dio te promjene“, rekao je Šahmanović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, rekao da je dokument rezultat stručne analize i širokog konsultativnog procesa.

Navodi se da je Program razvoja zelenog vodonika u potpunosti usklađen sa Nacionalnim energetskim i klimatskim planom i evropskim ciljevima.

“Njegova svrha je da omogući sigurnije, čistije i efikasnije korišćenje energije u svim sektorima: industriji, saobraćaju, grijanju i balansiranju sistema sa sve više obnovljivih izvora”, kaže se u saopštenju.

Generalna direktorica Direktorata za naftu i gas, Zorana Sekulić, govoreću o zelenom vodoniku, navela je da se radi se o nosiocu energije koji može značajno doprinijeti dekarbonizaciji sektora koje je teško elektrifikovati, poput teške industrije i transporta.

“Takođe, omogućava skladištenje viškova energije iz OIE i njihovu kasniju upotrebu“, dodala je Sekulić.

Ona je rekla da Program definiše ciljeve do 2030, 2040. i 2050. godine, predviđa jasan akcioni plan, i nudi okvir za regulatorni, infrastrukturni i tržišni razvoj.

U saopštenju se navodi da je zeleni vodonik energent budućnosti, jedini nusproizvod njegovog korišćenja je voda.

Crna Gora, kako se dodaje, ima veliki potencijal za njegov razvoj, zahvaljujući solarnim i vjetro resursima.

“Vodonik je ključan za skladištenje energije i dekarbonizaciju sektora koje je teško elektrifikovati. U svijetu, manje od četiri odsto vodonika je trenutno “zeleno”, a preko 95 odsto dolazi iz fosilnih goriva, što otvara prostor za rast. Potrebni su podrška države i investicije za jačanje domaće proizvodnje i smanjenje troškova”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je Nacrt programa izrađen uz podršku Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju, a realizaciju je sproveo iskusan i visoko kvalifikovan konsultantski tim koji je, kroz detaljnu analizu i multidisciplinarni pristup, izradio sadržajno bogat i kvalitetan dokument.

Usvajanje dokumenta planirano je u zadnjem kvartalu ove godine, kao dio obaveza iz Zelene agende za Zapadni Balkan, Sofijske deklaracije i Pariškog sporazuma.

„Vjerujemo da samo kroz otvoren dijalog i zajednički rad možemo kreirati pametna i održiva rješenja za Crnu Goru“, poručeno je sa događaja.

