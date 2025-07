Majka dječaka koji je pretrpio nasilje u školi stupila u štrajk glađu

Podgorica, (MINA) – Danilovgrađanka Maja Ivanović, majka dječaka koji je u februaru bio žrtva nasilja ispred kabineta biologije u Osnovnoj školi (OŠ) “Vuko Jovović”, danas je počela štrajk glađu ispred Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Ivanović je za Portal Analitika kazala da je to jedino što joj je preostalo nakon što se obratila svim nadležnim institucijama i medijima, a nije dobila nikakvu konkretnu pomoć.

Ivanović je istakla da je nepostupanje direktorice danilovgradske škole Mirjane Keković i zanemarivanje njenog djeteta nad kojim je izvršeno nasilje glavni razlog štrajka.

Ona je dodala da dječak, od 19. februara, usljed stresa ima zdravstvene posljedice.

Ivanović je ponovila zahtjev da Keković bude razriješena dužnosti, dodajući da je taj zahtjev i ranije dostavljen MPNI-iju.

“Dok direktorica ne dobije razrešenje za ovako složene prestupe i nepostupanja, ja sam prinuđena na radikalan potez – štrajk glađu, jer ja imam sva dokumenta i stručne službe su potvrdile moju priču”, kazala je Ivanović.

Iz MPNI su Portalu Analitika kazali da je taj Vladin resor, postupajući u skladu sa svojim nadležnostima, uputio inicijativu Zavodu za školstvo i Prosvjetnoj inspekciji radi davanja stručnih mišljenja i preduzimanja mjera u okviru njihovih nadležnosti u vezi sa slučajem vršnjačkog nasilja u OŠ “Vuko Jovović”.

“Zavod za školstvo je dao preporuke u skladu sa svojim stručnim ovlašćenjima. Prosvjetna inspekcija je postupila po prijavi i preduzela radnje iz svoje nadležnosti”, kazali su iz MPNI.

Oni su naglasili da ne mogu preduzimati mjere mimo nalaza i preporuka nadležnih inspekcijskih organa.

“Očekuje se da Prosvjetna inspekcija, prilikom daljeg postupanja, obavezno izvrši uvid i u sve navode iz prvobitne prijave, kao i u dodatne okolnosti koje su naknadno dostavljene”, kazali su iz MPNI.

Kako su dodali, taj Vladin resor će još jednom zvanično uputiti dopis Prosvjetnoj inspekciji sa zahtjevom za detaljnu provjeru svih navoda i postupanje u skladu sa zakonom.

Nadzor Zavoda za školstvo Crne Gore ustanovio je ranije niz propusta uprave danilovgradske škole u slučaju vršnjačkog nasilja nad S.I.

Majka dječaka tada je pozvala nevladin sektor, medije i strane ambasade da se angažuju i pomognu joj da dođe do pravde, a najavila je i štrajk u koji je danas stupila.

