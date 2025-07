NPCG bilježe rast prihoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni parkovi (NPCG) bilježe rast posjeta i prihoda, bez obzira na otkazivanje organizovanih posjeta iz Izraela, koje su bile najavljene za NP Biogradska gora i NP Skadarsko jezero.

Iz NPCG je saopšteno da je ukupan rast prihoda u prvih šest mjeseci iznosio oko 34 odsto na nivou svih parkova, dok je NP Lovćen samo u junu zabilježio rast posjeta veći od 100 odsto.

Direktorica NPCG, Marinela Đuretić, rekla je da su ostvareni prihodi i dobra posjeta u nacionalnim parkovima rezultat pojačanih aktivnosti na terenu i unapređenja kontrole naplate, posebno imajući u vidu statistiku i trend posjeta koji je na nivou države zabilježen u ovom periodu.

Iako su intenzivne aktivnosti i kontrole na terenu uticale na pozitivne rezultata kada su prihodi u pitanju, ipak preduzeće se suočava sa ozbiljnim izazovima u funkcionisanju sistema zbog mogućih zloupotreba prava na bolovanje i sve učestalijih disciplinskih prekršaja.

“Od polovine septembra prošle godine do danas, pokrenuto je ukupno 49 disciplinskih postupaka zbog povrede radnih obaveza. U 27 slučajeva utvrđena je odgovornost zaposlenih, dok su tri postupka rezultirala oslobađanjem od odgovornosti. Inicijativa je odbijena u pet slučajeva, dok je trenutno u toku još 14 postupaka. Najveći broj postupaka odnosi se na zaposlene u NP Skadarsko jezero – ukupno 20”, navela je Đuretić.

Takođe, kako je dodala, trenutno je 41 zaposleni na bolovanju, a posebno je upitno to što je od 39 zaposlenih u NP Lovćen njih 19 na bolovanju, što ozbiljno ugrožava svakodnevno funkcionisanje i operativne aktivnosti na terenu.

Đuretić je rekla da veliki broj bolovanja u istom vremenskom periodu navodi na sumnju u opravdanost istih.

“Veliki broj bolovanja je sve izraženiji problem, posebno u kontekstu pokušaja izbjegavanja disciplinske odgovornosti. Ovo nas navodi na sumnju da je u pitanju ozbiljna opstrukcija rada koja direktno utiče na napore koje ulažemo u unapređenje sistema i kontrole na terenu koju kroz svoje svakodnevne aktivnosti vrši Služba za kontrolu i monitoring”, poručila je Đuretić.

Finansijski izazovi koji dodatno opterećuju preduzeće su i presude u sporovima kojim je oko 250 zaposlenih tražilo svoja prava pred pravosudnim organima zbog višegodišnjeg neisplaćivanja zarada u skladu sa zakonom.

“Upravo iz ovog razloga, naplata prihoda je od ključne važnosti kako bi mogli da servisiramo sve tekuće i zaostale obaveze. U vezi sa ovim pitanjem NPCG već se obratilo Ministarstvu finansija i predsjedniku Vlade kako bi se pronašao modalitet za prevazilaženje moguće finansijske krize”, objasnila je Đuretić.

NPCG od početka godine posjetilo je više od 314 hiljada turista i svi parkovi bilježe porast broja posjeta. Posebno veliko interesovanje od početka godine vlada i za godišnje ulaznice koje je do sada izabralo skoro deset hiljada ljubitelja prirode.

