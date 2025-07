U saobraćajnoj nesreći poginuo Diogo Žota

Podgorica, (MINA) – Portugalski repretentativac i napadač Liverpula Diogo Žota (28) i njegov mlađi brat Andre Silva (25), poginuli su u saobraćajnoj nesreći u Španiji.

Andre Silva bio je fudbaler portugalskog kluba Penafiel.

Nesreća se dogodila u provinciji Zamora, u ranim jutarnjim časovima.

Vozilo u kome su bili Diogo i Andre izletjelo je sa puta nakon čega se automobil zapalio, prenosi Sportklub.

Žota je imao suprugu sa kojom se vjenčao prije samo dvije nedjelje i sa kojom je imao troje dece.

Nakon što su ljudi koji su se zatekli na licu mjesta pozvali policiju i hitnu pomoć, na mjesto nesreće izašle su sve hitne službe.

Nakon što je požar ugašen, ljekari hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt dvije osobe, potvrdila je lokalna policija.

