Vlada će doprinijeti jačanju nezavisnosti ASK-a

Podgorica, (MINA) – Vlada će, kroz zakonodavni proces, doprinijeti jačanju operativne i finansijske nezavisnosti Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), kako bi se izgradila u snažan stub prevencije korupcije i stvarala efikasan podsticaj javnim funkcionerima da se striktno drže zakona.

To je poručeno nakon sastanka potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Moma Koprivice sa vršiocem dužnosti direktora Agencije Dušanom Drakićem, predsjednikom Savjeta ASK-a Pavlom Ćupićem i zamjenikom predsjednika Mladenom Tomovićem.

Kako je saopšteno iz kabineta potpredsjednika Vlade, tokom sadržajnog i konstruktivnog razgovora razmotrene su brojne teme od značaja za unapređenje sveukupnog antikorupcijskog okvira.

Navodi se da je naglasak stavljen na potrebu definisanja zakonodavnih rješenja u cilju jačanja operativne i finansijske nezavisnosti ASK-a, stvaranja pretpostavki za uvezivanje baza i razmjenu podataka sa Specijalnim državnim tužilaštvom i drugim državnim organima.

Akcenat je, kako je saopšteno, stavljen i na dalju reformu zakona o sprečavanju korupcije i o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i što potpuniju implementaciju preporuka GRECO.

Učesnici sastanka su se saglasili da je neophodno ojačati mehanizme za konkretnu saradnju ASK-a i Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, prije svega u domenu implementacije sveobuhvatne Strategije za borbu protiv korupcije.

„Koja je bila i formalna obaveza za dobijanje pozitivnog IBAR-a, ali i nasušna potreba države kako bi se izborili protiv svih vidova korupcije“, dodaje se u saopštenju.

Predstavnici ASK-a su se saglasili sa predlogom da se uključe u sastav Nacionalnog savjeta i daju doprinos njegovom efikasnom radu.

Na sastanku je ocijenjeno neophodnim da se sprovede analiza potrebe izmjene i unapređenja krivičnopravnog zakonodavnog okvira u cilju efikasnije borbe protiv korupcije i procesuiranja nezakonitog bogaćenja, što bi, kako se navodi, bio veliki iskorak Crne Gore u toj borbi.

Koprivica je poručio da Vlada ima snažnu volju i plan da uvede efikasnu kontrolu propisa u odnosu na rizike od korupcije, u cilju uspostavljanja pravednog pravnog sistema i jednakih šansi za sve da rade i žive u ambijentu bez korupcije.

On je istakao da će Vlada preduzeti sve korake da započne razmjena podataka između antikorupcijskih organa na Zapadnom Balkanu, u cilju otkrivanja koruptivnih obrazaca i sakrivene imovine.

„Vlada poštuje nezavisnost ASK-a i kroz zakonodavni proces će doprinijeti jačanju operativne i finansijske nezavisnosti, kako bi se nakon njene reforme izgradila u snažan stub prevencije korupcije i stvarala efikasan podsticaj svakom javnom funkcioneru da se striktno drži zakona“, zaključuje se u saopštenju.

