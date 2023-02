Uvešće restriktivne mjere Bjelorusiji

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će, u skladu sa odlukama Savjeta Evropske unije (EU), uvesti međunarodne restriktivne mjere prema osobama i subjektima iz Bjelorusije, zbog umiješanosti te države u agresiju Rusije na Ukrajinu.

Iz Vlade su rekli da su donijeli Odluku o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta EU u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.

“U cilju usklađivanja sa zajedničkom, vanjskom i bezbjednosnom politikom EU donošena je Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera prema osobama i subjektima iz Bjelorusije, u skladu sa odlukama Savjeta EU, zbog umiješanosti Bjelorusije u rusku agresiju na Ukrajinu”, rekli su iz Vlade.

Oni su kazali da su usvojili kvartalni izvještaj o postignutim rezultatima u borbi protiv nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska iz vodotoka.

“Od 1. septembra do 31. decembra prošle godine, inspekcije Uprave za inspekcijske poslove izdale su prekršajne naloge od 92.850 EUR i podnijele 19 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka”, kazali su iz Vlade.

Oni su naveli da je odsjek za inspekciju za vode, na vodotocima rijeke Morače, Cijevne i Tare, na teritorijama Podgorice, Zete, Tuzi i Kolašina, izvršio 71 terensku inspekcijsku kontrolu, na kojima nijesu zatekli eksploataciju riječnih nanosa.

Kako je saopšteno, u postupcima kontrole separacija privrednih subjekta u jednom predmetu spisi su dostavljeni Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa i u jednom predmetu Odjseku za suzbijanje privrednog kriminaliteta Uprave policije, kako bi u saradnji sa ODT-om utvrdili da li ima elemenata krivičnog dijela za koje se goni po službenoj dužnosti.

“U zajedničkoj akciji Uprave za inspekcijske poslove i policije, u koritu rijeke Morače, zatečena je osoba koja je nelegalno eksploatisala šljunak uz potrebnu mehanizaciju, kojim povodom je podnesena krivična prijava nadležnom tužilaštvu”, kaže se u dokumentu.

Kako se dodaje, na teritoriji Berana izvršeno je ukupno 70 inspekcijskih nadzora, i podneseno sedam krivičnih prijava nadležnom Tužilaštvu, dva zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdata tri prekršajna naloga fizičkim licima.

Navodi se da je Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke, kod privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom i prometom građevinskog materijala, izvršio 36 inspekcijskih pregleda i utvrdio 38 nepravilnosti.

Taj sektor je, kako je saopšteno, izdao 68 prekršajnih naloga od ukupno 70.550 EUR i podnio šest zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

“Odsjek za inspekciju rada izvršio je 29 inspekcijskih nadzora, izdao prekršajne naloge za 19 subjekata nadzora u ukupnom iznosu izrečenih novčanih kazni od 18.300 EUR i podnio dva zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka”, rekli su iz Vlade.

Kako su dodali, ekološka inspekcija je izvršila 18 inspekcijskih nadzora, od čega pet kod društva sa ograničenom odgovornošću (DOO) Putevi, četiri kod DOO Montenegro petrol, po tri kod DOO Tehno put, DOO Bemax i DOO Cijevna Komerc.

Oni su, kako je saopšteno, donijeli Odluku o obrazovanju Operativnog tima za sprovođenje mjera za smanjenje zagađenja u Sjevernoj zoni kvaliteta vazduha Crne Gore.

Kako su podsjetili, Vlada je na 36. sjednici usvojila Informaciju o zagađenju vazduha u Pljevljima i Sjevernoj zoni kvaliteta vazduha.

“Cijeneći neprihvatljivim dalje odlaganje rješavanja višedecenijskog problema zagađenja vazduha u Pljevljima i sjevernoj regiji, Vlada je donijela zaključke koji su usmjereni ka iznalaženju sistemskog i dugoročno održivog rješenja tog pitanja”, rekli su iz Vlade.

Kako su pojasnili, zaduženo je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da pripremi Predlog odluke o obrazovanju Operativnog tima za sprovođenje kratkoročnih i dugoročnih mjera za smanjenje zagađenja vazduha u Sjevernoj zoni.

“Shodno danas usvojenoj Odluci, članovi Operativnog tima imenuju se na period od šest mjeseci, sa zadatkom da dopune Nacrt Akcionog plana za smanjenje zagađenja u Sjevernoj zoni kvaliteta vazduha Crne Gore, prije početka sezone grijanja 2023/2024”, kaže se u dokumentu.

Kako se dodaje, članovi Operativnog tima imaju zadatak i da blagovremeno dostave Vladi Predlog akcionog plana usklađen sa planiranjem tekućeg i kapitalnog budžeta sa preporukom opštinama u Sjevernoj zoni kvaliteta vazduha vezanim za planiranje budžeta jedinica lokalne samouprave za narednu godinu.

Navodi se da je Vlada dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova da pokrene postupak za popunjavanje radnih mjesta, javnim oglašavanjem, za za zapošljavanje 55 pripravnika koji su završili Policijsku akademiju u Danilovgradu.

“U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, predviđeno je zapošljavanje ukupno 55 osoba, od kojih je 53 osoba četrnaeste i dvije osobe trinaeste generacije, koje su stekla diplomu navedene javne ustanove.

Na taj način, kako su rekli iz Vlade, obezbjeđuje se nastavak reforme policije u cilju neophodnog podmlađivanja i profesionalizacije njenog sastava.

