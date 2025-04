URA: Mandić kompromituje funkciju predsjednika Skupštine i urušava institucije

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić kompromituje tu funkciju i urušava institucije, ocijenili su iz Građanskog pokreta URA.

Iz te stranke su kazali da je Mandić svojim djelovanjem „odavno pokazao da nije zaslužio ni minut da pokriva tako važnu i odgovornu poziciju kakva je predsjednik Skupštine“.

„Razlozi za to su brojni, u prvom redu je svakako degradiranje parlamenta i obesmišljavanje njegove funkcije kao institucije koja bi morala biti mjesto dijaloga i ključni stub demokratskog života u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Iz URA-e su rekli da se, nažalost, parlament pod vođstvom Mandića pretvorio u suštu suprotnost onoga što bi morao da bude.

„To je kulminiralo sinoć u Skupštini kada smo vidjeli da je Mandić, u maniru Ivana Brajovića, vratio amandman Milana Knežević ponovo na glasanje kako bi poslanici vlasti preinačili prethodno donešenu odluku“, dodali su iz URA-e.

Oni su ocijenili da sve kontroverze i nejasnoće koje se dešavaju u slučaju pokušaja ubistva u centru grada, koje je prema dostupnim policijskim informacijama počinio bratanić i član obezbjeđenja Mandića koristeći službeno vozilo, potvrđuju da je ispravan stav da Mandić ne zaslužuje funkciju koju obavlja.

„Ovaj slučaj prate brojna otvorena pitanja i propusti više institucija različitih grana vlasti, tako da ćemo slučaj pomno pratiti i sva svoja saznanja koja se kriju od javnosti uskoro objelodaniti na plenumu i sjednicama odbora“, kaže se u saopštenju.

Iz URA-e su zaključili da je vrijeme „nevidljive ruke“ prošlo i da se krivična djela nikad više ne smiju zataškavati.

